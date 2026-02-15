תאונת עבודה בחיפה: פועל נפל מגובה באתר בנייה, מצבו קשה

פועל כבן 30 נפצע באורח קשה בתאונת עבודה שהתרחשה הבוקר (ראשון), כאשר הוא נפל מגובה של כ-6 מטר במהלך עבודתו באתר בנייה ברחוב יצחק אלחנן בחיפה. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול רפואי ראשוני, ולאחר מכן פינו אותו לבית החולים רמב"ם כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית.

פראמדיק מד"א אחמד זיידאן סיפר כי "הגענו לאתר הבנייה וראינו את הפועל שוכב כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית משמעותית. הנוכחים במקום סיפרו לנו שהוא נפל מגובה של כ-6 מטר במהלך עבודתו. הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני בשטח שכלל מתן תרופות והרדמה, ופינינו אותו לחדר הטראומה בבית החולים כשמצבו מוגדר קשה ולא יציב".

במקביל דווח על תאונת עבודה נוספת באתר בנייה ברחוב יסמין במעלות, כאשר פועל בן 49 נפצע באורח בינוני אחרי שנפגע מקורת בטון. פרמדיק איחוד הצלה ברוך מיכאלי סיפר כי "נמסר לנו בזירה כי נפלה עליו קורת בטון תוך כדי עבודות שיפוצים במבנה. בסיוע חובשים נוספים וצוות ניידת טיפול נמרץ הענקנו לו סיוע רפואי. לאחר מכן הוא פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה כשהוא סובל מחבלות ופציעות בראשו ובגפיו".



