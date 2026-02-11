תאונת עבודה קטלנית: פועל בן 40 נהרג לאחר שנפל מגובה בחבל תפן

פועל כבן 40 נהרג לאחר שנפל מגובה של כ-6 מטרים במהלך עבודתו באזור תעשייה בחבל תפן. צוותי מד"א ביצעו פעולות החייאה אך נאלצו לקבוע את מותו במקום

תאונת עבודה קטלנית: פועל כבן 40 נהרג הבוקר (רביעי) לאחר שנפל מגובה במהלך עבודתו באזור תעשייה בחבל תפן. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו לזירה ביצעו פעולות החייאה, אך בסופו של דבר נאלצו לקבוע את מותו במקום לאחר שהוא סבל מחבלה רב מערכתית.

פראמדיקית מד"א חלווה אבו סלאח וחובש מד"א ערן בנימיני סיפרו כי "כשהגענו למקום ראינו את הפצוע, גבר כבן 40 כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה, סיפרו לנו שהוא נפל מגובה של כ-6 מטרים במהלך עבודתו במקום. מיד התחלנו בביצוע פעולות החייאה שכללו עיסויים הנשמות ומתן תרופות, אך לצערינו הפציעה שלו הייתה קריטית ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".



