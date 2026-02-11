האופוזיציה דורשת: לזמן את הרמטכ"ל מחשש לניסיון שכתוב המחדל

חברי ועדת החוץ והביטחון מהאופוזיציה של הכנסת דורשים לכנס בדחיפות דיון מיוחד בהשתתפות הרמטכ״ל, בעקבות הפרסום שלפיו חיילי מילואים מאגף המודיעין גויסו במהלך החודשים מאי ויוני 2024 למשימה הקשורה להכנת חומרים עבור ראש הממשלה בנימין נתניהו.



בפנייתם ציינו חברי הוועדה כי מדובר ב"חשש כבד להפרת אמונים ולעקיפת סמכויות בדרגים הבכירים ביותר", והדגישו כי "לא ייתכן שימוש במשאבי מערכת הביטחון לצרכים שאינם מבצעיים ללא בקרה ופיקוח פרלמנטרי מלא".

כאמור, על פי הפרסום בהארץ, חיילי המילואים גויסו למזכירות הצבאית בלשכת ראש הממשלה לצורך מה שתואר כ"איתור ומיון של פרוטוקולים". עוד נטען כי המהלך בוצע בהנחיית ראש הממשלה ובאמצעות המזכיר הצבאי.



גורמים בוועדה מסרו כי "אם אכן מדובר בגיוס כוח אדם מודיעיני למשימה שאינה ביטחונית מובהקת, מדובר באירוע חמור המחייב בירור מיידי", והוסיפו כי "יש לבחון מי אישר את הגיוס, באיזה היקף זמן וכוח אדם, ומה הייתה התכלית המדויקת של הפעילות".

חבר ועדה נוסף אמר כי "הקו המפריד בין הדרג המדיני לצבאי הוא עיקרון יסוד בדמוקרטיה הישראלית, וכל טשטוש שלו מחייב בדיקה מעמיקה ושקיפות מלאה". לדבריו, "הוועדה אינה מבקשת לקבוע מסקנות מראש, אלא לקבל את כל העובדות ולהבטיח שהנהלים נשמרו". גורם פרלמנטרי אחר ציין כי "אמון הציבור במערכות הביטחון תלוי בהקפדה מוחלטת על שימוש תקין בסמכויות ובמשאבים".

בפנייה הרשמית נכתב עוד כי "יש להבהיר האם הפעולה עמדה בכללי המינהל התקין ובפקודות צה"ל, והאם נשמרה ההפרדה הנדרשת בין צורכי המדינה לבין צרכים אישיים או פוליטיים". חברי הוועדה הדגישו כי "ככל שיתברר שהנהלים לא קוימו, יהיה צורך לשקול צעדים נוספים בהתאם לחוק".

בשלב זה לא נמסרה תגובה רשמית מצה"ל או מלשכת ראש הממשלה לפרטי הפרסום. עם זאת, גורמים במערכת הביטחון ציינו כי "כל הפעלה של חיילי מילואים נעשית בהתאם לפקודות ולנהלים המחייבים", וכי "ככל שיידרש, יוצגו הנתונים המלאים בפני הגורמים המוסמכים ובכלל זה ועדת החוץ והביטחון".

הדיון המבוקש, אם ייקבע, צפוי לעסוק בהיבטים המשפטיים והמנהלתיים של המקרה וכן במשמעויות הרחבות הנוגעות ליחסי הדרג המדיני והצבאי. חברי הוועדה מסכמים כי "הבירור נדרש לא רק לשם בדיקת המקרה הספציפי, אלא גם כדי להבטיח שמקרים דומים לא יתרחשו בעתיד".