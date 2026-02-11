הרצוג למושלת אוסטרליה: "יודע שאת פועלת נגד האנטישמיות"

נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש עם המושלת הכללית של אוסטרליה, סם מוסטין, שקיבלה את פניו בטקס רשמי: "אני יודע כמה את תומכת בקהילה היהודית ופועלת כנגד האנטישמיות המסוכנת"

נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש היום (רביעי) עם המושלת הכללית של אוסטרליה, סם מוסטין, שקיבלה אותו בטקס רשמי שנערך בבית המושלת הכללית בקנברה. בטקס השתתף גם ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבניזי.

לאחר הטקס קיימו הנשיא והמושלת הכללית פגישה רשמית, בה דנו בחיזוק הקשר בין ישראל לאוסטרליה, על האתגרים של הקהילה היהודית במדינה, הזעזוע העמוק לאחר הפיגוע הרצחני בסידני, והפעולות כנגד האנטישמיות הגוברת. בהמשך מוסטין אירחה את הרצוג ואת רעייתו מיכל לארוחת צהריים ממלכתית בבית המושלת. הרצוג באוסטרליהצילום: מעיין טואף/לע״מ הרצוג באוסטרליהצילום: מעיין טואף/לע״מ

״הגעתי לכאן להעביר מסר של חיבור בין שתי המדינות ובין העם בישראל לעם באוסטרליה. כדי להביע את תנחומינו ואת אבלנו הכבד, את כאבנו ואת אהבתנו לאחינו ואחיותינו, הקהילה היהודית באוסטרליה" אמר הרצוג. "אני מתכבד מאוד להיות כאן איתך, ואני יודע כמה את תומכת בקהילה היהודית ופועלת כנגד האנטישמיות המסוכנת".

הרצוג הוסיף ואמר כי "אנו פועלים יחד להחזיר את היחסים בין מדינותינו למסלול מחודש. לישראל ולאוסטרליה היסטוריה ארוכה משמעותית ומשותפת".

הרצוג בטקס באוסטרליהצילום: מעיין טואף/לע״מ הרצוג בטקס באוסטרליהצילום: מעיין טואף/לע״מ

מוסטין אמרה בתגובה לנשיא הישראלי כי "ביקורך כאן מחזק את מי שאיבדו את יקירהם, את מי שצריכים לדעת שהם בטוחים. הביקור הזה משמעותי מאוד עבור הקהילה היהודית ועבורינו. אני שמחה מאוד מאוד לקבל אותך, את רעייתך ואת חברי המשלחת כאן".