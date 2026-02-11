הבכיר מטיל פצצה: "זה הסיפור המטלטל במשפט נתניהו"

‏עו"ד אילן בומבך התראיין היום (רביעי) ברדיו 'גלי ישראל' בנוגע לחשיפת הפרוטוקלים אמש עם התמלולים של אביחי מנדלבליט, שמראים כי הוא לא היה בעד פתיחה בחקירה "על סיגרים מלפני 10 שנים".

בדבריו אמר בומבך: "חשיפת הפרוטוקול היא לא פחות ממטלטלת. דבר ראשון, צריך לזכור שחוק יסוד הממשלה דורש את אישור של היועמ"ש לפתוח בחקירה נגד ראש הממשלה - זה אומר שכל תיק 1000 לא היה בא לעולם.

אבל הסיפור החמור והמטלטל באמת, זה השקרים של הפרקליטות לבית המשפט. העובדה שהפרקליטות פעם אחר פעם נמנעת מלתת את האישורים ולפרט לבית המשפט מה היה. הגשת תצהיר כוזב זה דבר חמור מאוד"