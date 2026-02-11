פרופ' רייכמן: “הציונות הדתית לא גלותית, ולא אצל הסמוטריצ'ים"

הפרופסור והמייסד של אוניברסיטת רייכמן תוקף את מפלגת "הציונות הדתית" בראשות בצלאל סמוטריץ', וטוען כי היא אינה מייצגת את המיינסטרים של המגזר הדתי: "מרבית הציונות הדתית היא לא אצל החרדים הגלותיים. היא ההבטחה של המדינה, היא לא הייתה הדוב ליאור וכל החבורה הזאת"

פרופ׳ רייכמן מזהיר מפני “רוח משיחית מסוכנת” ומבחין בין הציונות הדתית לבין הזרם הקיצוני.

בראיון שהעניק לפודקאסט “מדברים תקומה” של יאיר בלחובסקי בבית הפודקאסטים All in, הביע פרופסור אוריאל רייכמן, הנשיא המייסד של אוניברסיטת רייכמן וכיום יו”ר הדירקטוריון שלה, עמדה נחרצת נגד מה שהוא מכנה “ניסיון הפיכה משטרית”, תוך שהוא מבחין בין הציונות הדתית לבין הזרם המשיחי הקיצוני.

פרופ׳ רייכמן הקפיד להבחין בין הציונות הדתית המרכזית לבין זרמים קיצוניים בתוכה: “מרבית הציונות הדתית היא לא אצל החרדים הגלותיים והיא לא אצל הסמוטריצ’ים. חד משמעית. היא חד משמעית הכוח הבונה ועתיד המדינה, כיוון שרק הם מסוגלים לאחד את המחנה ולהגיע באמת למצב שצריכים להכיר בזה.”

עוד אומר פרופסור רייכמן: “הציונות הדתית היא ההבטחה של המדינה. אני אומר את זה עוד פעם. הציונות הדתית לא הייתה הדוב ליאור הזה וכל החבורה הזאת.”

פרופ׳ רייכמן הביע את חששו מניסיון לשלול זכויות אזרח: “כאזרח זה מה שיש לי, יש לי רק תעודת זהות, אני לא רוצה אחרת. וזה מה שאני דורש מהמדינה אחרי כל השנים וכל מה שעשינו - לשמור על זה. אני אזרח בן חורין במדינה דמוקרטית, ולא יכולה לבוא איזו כנופייה כזו או אחרת ולשלול ממני את ההגנות המינימליות שמגיעות לי בתור אזרח. לא מוכן להיות נתין. “עכשיו באה החבורה הזאת, והיא באה תחת רוח משיחית מסוכנת מאוד.”