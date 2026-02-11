אדיר מילר בראיון שהתפוצץ ברשת: כך יגיב אם ילדיו יחזרו בתשובה

קטע מתוך ראיון של אדיר מילר לסרוגים התפוצץ ברשת עם מאות אלפי צפיות. בסרטון אמר כי יתמוך בילדיו אם יבחרו לחזור בתשובה, ושיבח את תרומתם של לוחמים חובשי כיפה שפגש לאחר המלחמה. הדברים גררו גל תגובות חיוביות ושיח רחב על קבלה, אהבה ופירגון

סרטון קצר מתוך הראיון של אדיר מילר בפרמיירה לסדרה החדשה שלו,"ריסט", עלה לסושיאל של סרוגים - והתפוצץ. בתוך שעות הוא גרף מאות אלפי צפיות באינסטגרם, בטיקטוק ובפייסבוק, עשרות אלפי לייקים ושיתופים, ובעיקר גל תגובות חיוביות במיוחד.

בסרטון נשאל מילר שאלה אישית וישירה: מה יקרה אם אשתו או אחד הילדים שלו יחליטו לחזור בתשובה? משם השיחה התרחבה גם לביקורים שערך אצל פצועים אחרי המלחמה ולמפגש שלו עם לוחמים חובשי כיפה – מפגש שהותיר עליו רושם עמוק.

"כל ילד שלי - אני אתמוך בו"

לשאלה על החזרה בתשובה השיב מילר: "כל ילד שלי, בכל מה שהוא רוצה לעשות - אני אתמוך בו 100%. אם זו הבחירה שלו ואם זו ההחלטה שלו, אני איתו". "הילדים שלי שיעשו מה שהם רוצים, שיבחרו איזה דרך שהם רוצים - תמיד אני אהיה שם מאחורה, בחיבוק, באהבה ובתמיכה".

"כמות הלוחמים חובשי הכיפה - ראויה לכפיים"

בהמשך התייחס גם לביקוריו אצל פצועים אחרי המלחמה ולמפגש עם לוחמים חובשי כיפה: "בתור אחד שביקר המון פצועים אחרי המלחמה - כמות הלוחמים שהם חובשי כיפה שאני פגשתי, זה ראוי להערכה, זה ראוי לכפיים. פשוט נתקלתי באוכלוסיות מדהימות".

אדיר מילר לא עוצר: ישחק בסדרה חדשה שכתב וביים צילום: אדיר מילר (צילום: אוהד רומנו)

גל פירגון לאדיר מילר

אלפי תגובות הציפו את העמודים, ורובן נשאו קו דומה של הערכה וכבוד. גולשים כתבו: "הלוואי שיהיו יותר הורים כאלה שמקבלים את הילדים שלהם תמיד גם אם הם בוחרים אחרת", "איזה כיף לשמוע, פירגון לציבור הדתי", "אדם מוכשר בטירוף, אמיתי וישר עם כבוד" ו"אדיר איש עם לב טוב ומדהים". אחרים הוסיפו: "צמרמורת על הבוקר. איזה כיף לשמוע את זה" ו"הלוואי שכולם יחזרו בתשובה. כל הכבוד אדיר".

הקטע שותף גם בעמודים נוספים כמו "ברבנית - דוס סלבס", והפך במהירות לשיח רחב על קבלה, אהבה ופירגון הדדי, רגע נדיר של הסכמה בתוך שיח ציבורי לא פשוט.