דודו טסה ברח לאי יווני - התוצאה: אלבום חדש עם 18 שירים

בתקופה מאתגרת, ארז דודו טסה את הציוד ולקח איתו את שותפיו לדרך - ליוון. שם הקימו אולפן הקלטות קטן, והקסם קרה: 18 שירים חדשים נולדו. זהו בפרויקט רחב היקף בעידו בו מוזיקאים מוציאים בעיקר סינגלים ומיני-אלבומים

בשנתיים האחרונות, כאשר המציאות שומטת את הקרקע מתחת לרגלינו וחוסר היציבות הופך לקבוע, בחר המוזיקאי דודו טסה לצאת למסע שונה. הוא נסע לאי יווני, מלווה בשני מוזיקאים חברים, כדי ליצור אלבום חדש ללא הכנה מוקדמת. התוצאה היא "אי" – אלבום רחב היקף עם 18 שירים, המשקף את הרגשות והתקווה בעת הזו.

המסע היצירתי הרחק מהבית

דודו טסה החליט לקחת הפסקה מהכל, לשנות נוף ולהתרחק מהרעש הבלתי פוסק. הוא נסע לאי ביוון ללא חומרים מוכנים לעבודה, רק עם כלי נגינה ושני חברים: יונתן דסקל, איש הסינטיסייזרים, ועלמה זהר. תהליך הכתיבה והיצירה כמעט כולו התרחש שם, רחוק מהמשפחה, הבית והנוף המוכר.

האלבום "אי" הוא צילום מסך של רגשות, פחדים, חלומות ותקווה. הוא נולד מתוך הצורך להתמודד עם השינויים שחווינו כולנו בשנתיים פלוס האחרונות.

דודו טסה צילום: אילן אזולאי

דודו טסה מספר על התהליך

בציטוט אישי, מסביר דודו טסה את ההשראה מאחורי היצירה: "הרעש הבלתי פוסק השפיע על תהליך היצירה שלי. הרגשתי שכדי שאצליח ליצור אני חייב להתרחק למקום אחר. שכנעתי שני חברים טובים - יונתן דסקל (איש הסינטיסייזרים) ועלמה זהר (האחת והיחידה) שיצטרפו אליי. ארזנו כמה גיטרות ומזוודות, ונסענו לאי ביוון. בערב הראשון הקמנו לעצמנו אולפן הקלטות קטן, ואז - בזמן השקט האינסופי, הרבה דברים התחילו לצוף. הרגשות שהזזתי הצידה בשנתיים פלוס האחרונות (כמו כולנו) נהפכו ל-18 שירים חדשים. אני מתרגש לשתף איתכם את האלבום הזה... מקווה שתאהבו".

הציטוט מדגיש את השקט שנתן מקום לרגשות מודחקים לעלות, והפך אותם ליצירה מוזיקלית מקיפה.

השירים באלבום

האלבום כולל 18 שירים מגוונים, המשקפים את המסע הרגשי. רשימת השירים המלאה:

עמנואל אין בלילות האלה כלום אביב בחוץ לאחוז ולעזוב הלב שלה מחברת כאב הגשם והשמש בית ביפו יש והערב הטורקי בימים ובלילות שיר אהבה טרי (חיים אחרים) זמרת מביירות הבור סלוניקי אמת מכל מקום בעולם מתקשר וסוגר





שמות השירים רומזים לנושאים אישיים ועכשוויים, כמו אהבה, כאב וחיפוש אחר יציבות. האלבום מציע מבט ישראלי עדין על החיים בעידן של שינויים, כאשר הנסיעה לאי מסמלת בריחה זמנית מהמציאות היומיומית.

האלבום "אי" מצטרף ליצירותיו הקודמות של טסה, ומציע לקהל שילוב של מוזיקה מקורית עם נגיעה רגשית עמוקה. הוא מזמין את המאזינים להתחבר לרגשות המשותפים לכולנו בתקופה זו.