הרמטכ"ל: "המלחמה הבהירה - נידרש להגדיל את שורות הלוחמים"

הרמטכ"ל אייל זמיר השתתף בטקס הקמת אוגדה 38 החדשה, ואמר כי "המלחמה הבהירה באופן חד - לא ניתן לצמצם את הכוח היבשתי. כדי לפעול במערכה רב-זירתית, נידרש להגדיל באופן משמעותי את שורות הלוחמים והלוחמות של צה״ל"

הרמטכ"ל אייל זמיר נשא דברים היום (רביעי) בטקס הקמת האוגדה החדשה 38, כשבנאומו התייחס למחסור הכוחות בצה"ל והדגיש כי "המלחמה הבהירה באופן חד - לא ניתן לצמצם את הכוח היבשתי. אין תחליף לאוגדה מתמרנת הפועלת בשטח האויב ומביאה להכרעה".

"כדי לפעול במערכה רב-זירתית, נידרש להגדיל באופן משמעותי את שורות הלוחמים והלוחמות של צה״ל כדי ליצור צבא חזק, מותאם בגודלו לאיומים ומכריע" הבהיר הרמטכ"ל. "השנתיים האחרונות הוכיחו כי מערך המילואים היה עמוד התווך, חובתנו היא להרחיב את היקף הכוחות הסדירים – כדי לאפשר לאנשי המילואים אורך נשימה וחזרה לחיי השגרה".

"צה"ל פעל בעוצמה ובתבונה בכל הזירות, והוכיח לאויבינו כי מול כל ניסיון לאתגר את ריבונותה ואת ביטחונה של מדינת ישראל – נקום ונכה באויב בעוצמה" סיכם זמיר. "יכולותיו המבצעיות של צה"ל הופעלו הרחק מגבולות המדינה, סיכלו איומים בהתהוותם והסירו סכנות קיומיות לאזרחי ישראל. אנו דרוכים וערוכים לכל – נשיב בנחישות ובדיוק לכל איום, בכל עת".