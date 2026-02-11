יוסי דגן והשר שיקלי קבעו מזוזה בבית עולים צרפת בשומרון

מעמד מרגש התקיים השבוע ביישוב קריית נטפים שבשומרון: נערך טקס קביעת מזוזה בביתם החדש של משה ומרים מקיאס, הורים לעשרה ילדים שעלו מהעיר ליון שבצרפת לישראל בעקבות ביתם שטרנה שרה ד'זאן.

ביתם שרה עלתה לשומרון במסגרת פרויקט העלייה הקהילתית של המועצה האזורית שומרון לישוב ברוכין, רכשו דירה בקריית נטפים שבשומרון. משה, שניהל מוסדות חינוך בליון שבצרפת, עלה עם משפחתו לשומרון. בעקבות בתם שעלתה לשומרון קודם לכן.

דגן ושיקלי קבעו את המזוזה

המעמד המרגש התקיים בהשתתפות שר התפוצות והמאבק באנטישמיות עמיחי שיקלי, ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן, בני המשפחה ותושבי היישוב קריית נטפים. את הברכה על קביעת המזוזה אמר ראש המועצה יוסי דגן.

בעל הבית משה מקיאס אמר על המעבר לשומרון: “זו מצוות יישוב ארץ ישראל. היום ההידור של יישוב הארץ הוא במגורים בשומרון. כתוב: 'לא תוהו בראה, לשבת יצרה' לגור ליד הבת שלי זו ממש נחת. פעם זה היה לוקח שעה לבוא ולחזור, והיום זה עשר–שתים עשרה דקות. אני שמח מאוד שעברנו לכאן, לקריית נטפים”.

יוסי דגן: "זה שיא הניצחון"

שר התפוצות והמאבק באנטישמיות עמיחי שיקלי אמר בטקס: "גם אבא שלי וגם אמא שלי עלו לארץ מצרפת, ואני הילד הראשון בכל המשפחה שנולד בארץ ישראל. עבור ההורים, לעשות עלייה זה לא קל, אבל בשביל הילדים של העולים - לגדול בארץ ולא בגלות זה גן עדן".

"ילד שגדל כאן לא יודע מה זו גולה ולא יכיר מציאות אחרת. אני אהיה אסיר תודה עד אחרון ימי להורים שלי שעלו לארץ, ואני לא רוצה לדמיין חיים בגלות. בשבילי, זה שבגיל 18 אתה יכול להחזיק נשק ולהגן על עם ישראל זה דבר עצום", הוסיף השר.

יוסי דגן ראש מועצת שומרון אמר: "כשמשפחות מביאות את הילדים שלהן ומתיישבות כאן – זה אומר שאנחנו מנצחים. בזכות הדברים האלה עם ישראל מנצח. לעלות מצרפת לשומרון זה שיא הניצחון בדורנו ואנחנו איתכם נגיע למיליון בשומרון בעזרת ה".