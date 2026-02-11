נתניהו מפריך את ההאשמות: "המילה טבח מופיעה בלב החוק"

לשכת ראש הממשלה יצאה כנגד הטענות והדיווחים על הסרת והסתרת המילה "טבח" מחוק הנצחת אירועי השבעה באוקטובר, האשמה שהוטחה בנתניהו על ידי גורמים רבים באופוזיציה ומקרב מתנגדי הממשלה. כעת לשכת ראש הממשלה חושפת את תוכן הצעת החוק, ומפריכה את סערה ההאשמות.

נוסח ההצעה פורסם כעת באופן גלוי על ידי לשכת ראש הממשלה, כאשר על פי תוכנה של ההצעה שנחשפה, השבעה באוקטובר מתואר כטבח באופן ברור ובהיר כבר משורתו הראשונה של הצעת החוק, ותיאור המעשים בשביעי לאוקטובר כטבח נמשך לאורכה של הצעת החוק.

בלשכת ראש הממשלה יצאו מכל וכל כנגד ההאשמות והסבירו: "בניגוד לפרסומים שנפוצו לאחרונה, בהצעת החוק מופיעה במפורש המילה "טבח". ההצעה נועדה להנציח את אירועי השבעה באוקטובר במלוא חומרתם והיקפם – את הטבח, את הקרבות והלחימה, את סיפורם של החטופים, החללים והשבים, וכן את גילויי הגבורה, הרעות והערבות ההדדית של אזרחי ישראל וכוחות הביטחון".

בנוסף הוסבר כי הצעת החוק להנצחת אירועי הטבח היא מהלך ממלכתי רחב ומתחייב להנצחת זכרון הנופלים: "מדובר במהלך ממלכתי רחב היקף להקמת תאגיד הנצחה לאומי לאירועי השבעה באוקטובר, אשר יעגן את זיכרון האירועים במסגרת לאומית מוסדרת, אחראית ומכבדת, ויבטיח הנצחה ראויה ושלמה לדורות הבאים".

לבסוף התחייבו כי: "משרד ראש הממשלה מחויב להנצחה מקיפה ואמתית של כלל מרכיבי האירועים, ללא טשטוש וללא השמטה, ופועל לקידום הצעת החוק ברוח זו".