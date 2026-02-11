איראן ברקע: נתניהו וטראמפ נפגשים תחת מעטה חשאיות

ראש הממשלה נתניהו והנשיא דונלד טראמפ נפגשים כעת בבית הלבן, לפגישתם המדינית השביעית תוך כשנה בלבד, כאשר איראן ועזה על הכוונת

עם איראן, עזה, והיחסים בין וושינגטון והבית הלבן ברקע, ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מקיימים כעת את פגישתם, השביעית במספר מאז חזרתו של טראמפ לבית הלבן לפני פחות משנה, על פי גורמים בבית הלבן הפגישה החלה ככל הנראה מוקדם מהצפוי.

לפני הגעתו לחדר הסגלגל, ראש הממשלה קיים פגישה מדינית-ביטחונית מיוחדת עם הצמרת הדיפלומטית של ארצות הברית, בהובלת מזכיר המדינה מרקו רוביו, לצד בכירי ממסד הביטחון הלאומי של ממשל טראמפ.

על פי הדיווחים מארצות הברית, נתניהו הובל באופן ישיר מפגישתו בבית בלייר עם צמרות הביטחון הלאומי של ארצות הברית ישירות אל הבית הלבן, ללא קיומו של מפגש מתוקשר קודם לכן. ראש הממשלה נתניהו והנשיא נפגשים כעת, כאשר בלב השיח צפוי לעמוד הנושא האיראני והמשך הפסקת האש ברצועה.

לאחר שהפגישה התחילה תחת מעטה חשאיות חריג, ללא קבלת פנים מדינית, ושיחה עם ערוצי התקשורת בהתאם למסורת דונלד טראמפ, כעת נחשפת התמונה הראשונה של הנשיא וראש הממשלה, זה לצד זה בבית הלבן.