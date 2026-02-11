לקראת סופ"ש: השירות המטאורולוגי בעדכון מדאיג

רגע לפני סוף השבוע, השירות המטאורולוגי מסכם את הימים האחרונים, ומעניק הצצה לקראת סוף השבוע ותחילת השבוע הבא

השירות המטאורולוגי מעדכן הערב על רצף של שינויים קיצוניים במזג האוויר המצפה לנו בימים הקרובים. נכון לשעות אלו, גשמים מקומיים מוסיפים לרדת בצפון הארץ, כאשר בגליל המערבי ובחוף הצפוני נמדדו כבר מעל 15 מ"מ של גשם. המשקעים צפויים להימשך עד שעות הלילה, אז ייפסקו בהדרגה לקראת הפוגה קלה מחר.

ביום שישי נחווה יום הפכפך וסוער במיוחד. במהלך היום צפוי להיות חם מהרגיל לעונה, כאשר במישור החוף, בשפלה, בצפון הנגב ובערבה הטמפרטורות יטפסו ויתקרבו ל-30 מעלות. לצד החום, הרוחות יתחזקו משמעותית וייעשה אביך, ובדרום הארץ אף ייתכנו סופות חול.

השינוי הבא יגיע ביום שישי בשעות אחר הצהריים, אז יחזור הגשם לצפון ויתפשט למרכז במהלך הערב והלילה. בשבת בבוקר עוד צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ, אך אלה ייפסקו בהדרגה החל משעות הצהריים.

למי שבנה על חורף רציף, המחצית הראשונה של שבוע הבא צפויה להחזיר אותנו לאווירה קיצית. על פי התחזית, מזג האוויר ייעשה שוב חם מהרגיל עד שרבי, ולא צפוי גשם נוסף לפחות עד אמצע השבוע הבא.