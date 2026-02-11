ישלם מחיר: מפיק טלוויזיה איראני קרא "מוות לחמינאי" בשידור

מפיק בערוץ הטלוויזיה הממלכתי של המשטר האיראני קרא בשוגג "מוות לחמינאי" בשידור וישלם על כך מחיר כבד

מוקדם יותר היום, כחלק ממשדרי "חגיגות העצמאות" של משטר האייתולות לציון 47 שנה מאז המהפכה כנגד השא האיראני, מפיק מקומי של הטלוויזיה הממלכתית קרא בשוגג "מוות לחמינאי" במקום "מוות לישראל", על פי השלטונות האיראניים שורה של צעדים יינקטו כנגד האחראים.

ללא קרדיט.

האירוע התרחש מוקדם יותר היום, בזמן תיעוד "חגיגות ה-47" למשטר האיראני, מפיק מקומי של ערוץ החדשות הממלכתי של השלטון באיראן הגיע לתעד את 'חגיגות העצמאות' של האזרחים בחוזות המרוחקים מהבירה טהראן, סיסתאן ובלוצ'יסטאן, במזרח המדינה.



במהלך המשדר, "התבלבל" המפיק, כך לטענת הערוץ, ובמקום לפתוח בקריאת "מוות לישראל וארה"ב" קרא "מוות לדיקטטור, מוות לחמינאי", הסאונד נותק מיד מהשידור, ונפתחה "חקירה מעמיקה" על פי הרשויות.

בתור צעד ראשוני, פיטר הערוץ את המפיק באופן מיידי, בנוסף לכך שורה של עובדים שלקחו חלק במקרה ובניהול הטכני מרחוק זומנו לשימוע. על פי הרשויות, ככל הנראה תיפתח חקירה אל תוך המקרה ואל תוך המפיק עצמו, שייתכן ויעמוד לדין בנושא, כאשר העונש על קריאות לפגיעה במנהיג העליון באיראן הוא כמובן, עונש מוות.