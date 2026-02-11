תפנית דרמטית בחקירת האסון בדרום: "לא שוללים שזה פיגוע"

חקירת האסון הקטלני בבית הזיקוק באשדוד, בו קיפחו הבוקר את חייהן שתי עובדות, מקבלת תפנית דרמטית ומדאיגה. ראש מינהל הבטיחות במשרד העבודה, חזי שוורצמן, התייחס הערב לאפשרות כי המוות הטראגי אינו תוצאה של רשלנות גרידא, אלא אירוע בעל רקע פלילי ואף ביטחוני.

בריאיון לתוכנית "בנימיני וגואטה" בכאן רשת ב', הגדיר שוורצמן את המקרה כאירוע חריג ויוצא דופן בכל קנה מידה. "זה אירוע שלא ראינו כמותו, זה לא נראה כמו תאונה", הצהיר שוורצמן והוסיף דברים המטילים צל כבד על המתרחש במפעל: "היה כאן כשל חמור באספקת החמצן, ואנחנו לא פוסלים כוונת זדון".

האירוע הטראגי התרחש בשעות הבוקר בתוך מתחם בתי הזיקוק. על פי החשד הראשוני, שתי העובדות סבלו ממחסור פתאומי בחמצן בזמן שעבדו כשהן לבושות בחליפות מגן מיוחדות. תקלה חמורה במערכת אספקת האוויר של החליפות הובילה לחנק המהיר. צוותי מד"א שהוזעקו למקום מצאו את השתיים כשהן במצב אנוש, ולאחר פעולות החייאה ממושכות נאלצו לקבוע את מותן בשטח.

לכאן חדשות נודע כי אחת משתי העובדות שמתו באסון היא ניצן גויכמן, בת 39. חקירת המשטרה ומינהל הבטיחות נמשכת בשעה זו במאמץ מוגבר, תוך בחינת כלל הכיוונים – החל מכשל טכני נדיר ועד להתערבות מכוונת במערכות המגן שהובילה לתוצאה הקטלנית.