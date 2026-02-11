אחרי הסערה: התוכנית הזדונית של האנטישמית מהבית הלבן הצליחה

לאחר שנחשף כי משפיענית אנטישמית וקנספירטורית בוטה מונתה לוועדת החופש הדתי בבית הלבן, ותקפה יהודים שהעידו בדיון נגד אנטישמיות, הגיעה העת לשלם את המחיר, אך חלק חוששים כי הכל היה חלק מתוכנית שלמה

יממה אחרי שנחשפה, הנציגה האנטישמית שמונתה לוועדת חופש הדת של הבית הלבן, וניהלה אמש את הדיון בנושא האנטישמיות הגואה, במהלכו הכחישה את זכות הקיום של ישראל, האשימה אותה ברצח עם וסירבה לגנות אמירות אנטישמיות בוטות, תוסר מהוועדה ותפוטר מכלל תפקידיה הקשורים לממשל.

אמש, קיימה וועדת הפיקוח הממשלתית לחופש דת בארצות הברית, שמונתה על ידי ממשל טראמפ למעקב אחר פגיעה בחופש הדת של ציבורים מופלים במדינה, את דיונה הראשון בנושא האנטישמיות הגואה בעולם ובארצות הברית עצמה.

מיד עם תחילת הדיון, נוצרה סערה משמעותית בארצות הברית לאחר שנחשף כי אישה בשם קארי פרג'ן בולר, מי שהשתתפה בקמפיין הנשיא טראמפ לשנת 2020 ו-2024 לאחר שבעברה הייתה מתמודדת כושלת בתחרויות מיס יוניברס, אשר מונתה להיות חברה בוועדה, היא שותפה לזרם אנטישמי, אנטי-ישראלי וקנספירטיבי של הימין הקיצוני בארצות הברית.

מיד עם תחילת הדיון, אותו הובילה בולר, בתור הקול הבוטה והקולני ביותר, החלה הנציגה לתקוף ולחקור יהודים שהגיעו להעיד על מצב האנטישמיות הקשה. בולר דרשה מהיהודים שהגיעו להעיד לגנות את "רצח העם הישראלי בעזה", תקפה אותם בחריפות והודיע כי "מבחינתה יש הבדל רחב בין אנטישמיות לבין התנגדות לפרויקט הפוליטי של הציונות", בולר אף ענדה סיכה של דגל אש"ף יחד עם דגל ארה"ב.

בולר אף הוסיפה והגנה על משפיענים אנטישמיים כמו קנדנס אוונס וטאקר קרלסון, אשר משמים כקולות הבולטים ביותר בתנועות הימין האנטישמיות בארצות הברית.

כעת גורמים מטעם הממשל בארצות הברית הודיעו רשמית כי בולר תוסר לאלתר מהוועדה לחופש דת, וכי תפוטר מכל תפקידיה הקשורים לממשל האמריקאי או הנשיא טראמפ וסביבתו, אך יש שחוששים כי זו בדיוק הייתה התוכנית.

גורמים רבים מצביעים על כך כי בולר ידעה מצוין את מעשיה, ואת ההשלכות שיגיעו אל פתחה. בולר מיצה את הסערה עד תום ב-24 השעות האחרונות, צברה עשרות אלפי עוקבים ברשתות החברתיות, והפכה לשם בולט בתנועות הימין האנטישמיות. חלק אף סבורים כי המהלך היה מתואם לחלוטין עם משפיעני ימין אנטישמי.

השם קנדנס אוונס עלה כאפשרות מובילה, כאשר בולר היא תומכה ומעריצה מושבעת שלה. אוונס היא שדרנית רשת וקונספירטורית מובילה, אשר קראה ליהודת "דת שטנית שעובדת שדים ועוסקת בקסם שחור" האשימה כי יהודים אכן חוטפים ילדים נוצאים למען "פולחן שדים" ועוד האשמות מופרכות רבות.