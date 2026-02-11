טיול: אל הפריחות בערבה





למרות מיעוט הגשמים, החורף שאכזב ומעט השיטפונות בנגב, הערבה התיכונה פורחת.

אמנם לא כמו שנים קודמות אבל קבוצות פריחה מעטרות בצבעים את החול המדברי. השיטפונות המעטים הצליחו להביא לאפיקי הנחלים שיבשו, ולאזורים הצחיחים זרעי פרחים שונים.

זרעי פרחים הפורחים כעת: טוריים זיפניים צהובים, כוכב, אהרונסוניה, לונאה צאת עלים, פשתנית, פרעושית, שן-ארי, מררית ותמריר בכתמים וורודים ועוד, וגם צמחים רב שנתיים שפורחים או מלבלבים עכשיו.

מזג האויר בערבה נוח ונעים לטיול בעונה זו. לפריחות בערבה מומלצים במסלולי הליכה מוסדרים באזור נחל כסוי, נחל צין, נחל צופר המציעים נופים מדבריים ייחודיים פריחות.

מסלולי טיול מומלצים





יחנוק המדבר בנחלים: בעונה זו בולט במיוחד יחנוק המדבר, פרח צהוב בשרני ומרשים הגדל בערוצי הנחלים היבשים בערבה התיכונה. ניתן לראות אותו במהלך הליכה בנחלים באזור.

·גבעת חצבה: מסלול הליכה קצר ונוח לכל המשפחה המוביל אל תצפית מרשימה על מסלע אדום.

·פארק ספיר (עמק הנעלם): נווה מדבר עם אגם, מדשאות וצמחייה ירוקה המהווה נקודת עצירה מצוינת לצפייה בבוטניקה מקומית ופריחה בסביבת מים.

·שביל 'הפטריות': מסלול הליכה יפהפה סמוך ליישוב צוקים המציע תצפיות נוף וצמחיית מדבר לאורך שביל שנסלל על ידי תושבי האזור. נקרא פטריות בשל הצורות בטבע שנוצרו מסלעים וחול בדמות פטריות ענק.

·מסלולי הנחלים: מסלולים בנחלים כמו נחל גוב או קניון עדה משלבים הליכה אתגרית (סולמות ויתדות) עם הזדמנות לראות פריחה המרוכזת בקניונים והערוצים.

בתקופה זו מציעה תיירות ערבה גם סיורים שונים- כל הפרטים- בתיירות ערבה.