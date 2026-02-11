מבוכה לארה"ב: המוסד חשף את הסוד הגדול של חמינאי

המוסד חשף את הסוד הגדול של עלי חמינאי מנהיג איראן, וגרם למוכה קשה לארה"ב

איראן הונתה את ארה"ב לפחות פעמיים כדי למנוע תקיפה ולהגיע לשיחות בעומאן, כך דווח היום (רביעי) בישראל היום.

המהלך הראשון התרחש במהלך חודש ינואר, כאשר ארצות הברית כבר תכננה לצאת למתקפה בשטח איראן. באותה עת, שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י והנשיא מסעוד פזכשיאן העבירו מסרים ישירים לאמריקנים, ובהם התחייבות להיענות לדרישותיהם הראשוניות כדי למנוע את ההסלמה. הדרישה המרכזית של וושינגטון הייתה הפסקת הטבח במפגינים וביטול ההוצאות להורג המתוכננות במדינה.

ההבטחה האיראנית לחולל שינוי הוצגה על ידי הנשיא טראמפ כהישג משמעותי, כשהוא מציין בציבור כי נאמר לו על סמך סמכות מהימנה שההרג באיראן נפסק וכי אין עוד תוכניות להוצאות להורג. אלא שבפועל, המציאות בשטח הייתה רחוקה מהצהרות אלו.

מידע מודיעיני שהיה בידי המוסד וארגוני ביון נוספים חשף כי איראן אמנם הפסיקה את התליות הפומביות בכיכרות הערים כדי ליצור מראית עין של רגיעה, אך ההוצאות להורג נמשכו במלוא המרץ תחת מעטה חשאיות. לפי המידע, המפגינים שנעצרו נורו או נחנקו למוות בעת שהותם במעצר, ולמשפחותיהם נמסר כי הם מתו במהלך ההפגנות עצמן, למרות עדויות ברורות לכך שנעצרו כשהם בחיים. על פי ההערכות, אלפי בני אדם הוצאו להורג בשיטה מוסתרת זו, מעבר לעשרות האלפים שנהרגו בעימותים הישירים בעת פיזור המחאות.

ההונאה השנייה של טהראן נחשפה סביב הנכונות שהפגינה לפתוח במשא ומתן. איראן העבירה מסר לאמריקנים, דרך טורקיה, לפיו היא מוכנה לקיים "דיון מקיף בכל המחלוקות". כאשר האמריקנים דרשו פירוט להצעה, אישרה איראן, על פי מקורות דיפלומטיים, כי היא תסכים לדון לא רק בסוגיית הגרעין, אלא גם במערך הטילים ארוכי הטווח שלה ובסוגיית התמיכה בארגוני הטרור הנשענים עליה, בהם חיזבאללה, החות'ים, המיליציות בסוריה ובעיראק, חמאס והג'יהאד האסלאמי.

אולם, מרגע שהוסר איום התקיפה, שינתה איראן את פניה; כעת היא מכחישה את הדברים לחלוטין וטוענת בתוקף כי מעולם לא הסכימה ואין בכוונתה לנהל כל שיח על הגבלת ייצור הטילים הבליסטיים שלה.