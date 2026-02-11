וופיק סאפא הוא לא עוד בכיר בחיזבאללה. בזמן שנסראללה היה הפנים וקאסם סולימאני היה האסטרטג, סאפא היה האיש שדאג שהגלגלים יסתובבו – מהעסקאות האפלות ביותר ועד לניהול הפוליטיקה הלבנונית הפנימית. הנה 10 עובדות על "שר החוץ" והביצועיסט של ארגון הטרור

1. ה"שר" לעניינים מיוחדים

סאפא עומד בראש "יחידת הקישור והתיאום" של חיזבאללה מאז סוף שנות ה-80. תפקידו הוא הרבה מעבר לתיאום; הוא משמש כצינור המקשר של הארגון למנגנוני הביטחון של מדינת לבנון, לצבא לבנון ולפוליטיקאים מכל הקשת.

2. האיש של נסראללה למשימות רגישות

הוא נחשב לאחד האנשים הקרובים ביותר למזכ"ל המנוח חסן נסראללה. סאפא היה איש סודו האישי, כזה שנשלח לפתור משברים שאיש אחר לא יכול היה לגעת בהם, כולל סכסוכים בתוך העדה השיעית ומחוצה לה.

3. אדריכל עסקאות השבויים

שמו של סאפא מוכר היטב למערכת הביטחון בישראל עוד מימי עסקאות השבויים הגדולות. הוא היה הדמות המרכזית מאחורי המשא ומתן להשבת גופותיהם של אלדד רגב ואהוד גולדווסר ז"ל ב-2008, וניהל את המגעים מול המתווכים הגרמנים.

4. "שר האוצר" של השוק השחור

לפי דיווחים בארה"ב ובמערב, סאפא לא עסק רק בביטחון. הוא היה מעורב עמוקות בניהול הנמלים ומעברי הגבול של לבנון, תוך שהוא דואג להכנסת כספים, נשק וסחורות מוברחות שמימנו את פעילות הטרור של הארגון.

5. תחת כוונת הסנקציות האמריקאיות

ב-2019 הטילה עליו ארה"ב סנקציות כבדות. בוושינגטון הגדירו אותו כמי שמנצל את המערכת הבנקאית הלבנונית כדי להלבין הון עבור חיזבאללה וכמי שמשתמש בכוחו כדי להשחית את מוסדות המדינה הלבנונית.

6. הקשר הנוצרי המפתיע

אחד ההישגים הפוליטיים הגדולים שלו היה תחזוק הברית בין חיזבאללה לבין "הזרם הפטריוטי החופשי" (המפלגה הנוצרית של מישל עון). סאפא ידע לתמרן בין האינטרסים של הנוצרים בלבנון לבין צורכי הארגון השיעי.

7. שורד סדרתי

במהלך השנים שמו עלה לא פעם כמי שנמצא על הכוונת של גופי ביון שונים. למרות זאת, הוא הצליח לשמור על פרופיל נמוך יחסית (עד כמה שניתן לבכיר במעמדו) ולהימנע מחיסול במשך עשורים – עד למלחמה הנוכחית.

8. האיש שאיים על השופט

סאפא זכור בלבנון כמי שאיים ישירות על השופט טארק ביטאר, שחקר את הפיצוץ בנמל ביירות. סאפא הגיע לבית המשפט והעביר מסר חד: "אנחנו נזיז אותך מהתפקיד". זהו רגע שסימל יותר מכל את השליטה של חיזבאללה על מערכת המשפט הלבנונית.

9. מחותן בתוך הארגון

כנהוג בדרגים הבכירים של חיזבאללה, קשריו המשפחתיים שזורים בארגון. בנו וקרובי משפחתו מעורבים גם הם במנגנוני הביטחון והתקשורת של חיזבאללה, מה שמחזק את מעמדו כ"אצולת טרור".

10. היעד החדש בלב ביירות

ניסיונות החיסול האחרונים נגדו (כמו זה ברובע נוויירי בביירות) מסמנים את קריסת חסינותו. העובדה שישראל סימנה אותו כמי שאינו רק "דרג מדיני" אלא חלק בלתי נפרד מהמנגנון המבצעי, מלמדת על עומק החדירה המודיעינית לליבת הארגון.