ג'וי ריגר מפתיעה: "אני נוטלת ידיים בכל בוקר ומתפללת"

ג'וי ריגר חושפת בראיון את החיבור האישי שלה למסורת: נטילת ידיים בכל בוקר, תפילות יומיומיות ולימוד רבי נחמן - ולמה בעיניה כל אחד זכאי להיות "דתי לפי דעתו"

השחקנית ג'וי ריגר חשפה בראיון בפודקאסט "חצי הכוס המלאה" פן אישי ורוחני מחייה - כזה שלא רבים מכירים. בין שיחות על קריירה וזהות, היא סיפרה כי אימצה לעצמה טקס בוקר קבוע שכולל נטילת ידיים ואמירת "מודה אני".

"אני נוטלת ידיים בבוקר. זה משהו שלא יודעים עלי. 'מודה אני' אני גם עושה", שיתפה בכנות.

מדרשה ורבי נחמן

ריגר הסבירה כי החיבור שלה לעולם הרוחני נולד מתוך תהליך עומק שעברה במסגרת העבודה. במהלך צילומי הסרט "סיפור אחר", העוסק בבחורה שחוזרת בתשובה, היא חקרה לעומק את הנושא, שהתה מספר ימים במדרשה וקראה כתבים של רבי נחמן.

"מאוד מאוד מאוד חקרתי את כל הדבר הזה", אמרה. "וברמת האסנס והעומק שיש בדברים - אני מאוד מאוד מתחברת לזה".

ג'וי ריגר. צילום: מתוך האינסטגרם של ג'וי

"כל אחד זכאי להיות דתי לפי דעתו"

כשנשאלה מה זה נותן לה, השיבה בפשטות: רוגע. תפילות, לדבריה, הן חלק בלתי נפרד מחייה - "אני כל הזמן מתפללת".

עם זאת, היא הדגישה שהיא מאמינה בגישה לא קיצונית לדת: "אני מאוד בעד שכל דבר הוא לא קיצוני, ושאפשר לבחור. כל בן אדם זכאי להיות 'דתי לפי דעתו'".

הווידוי הזה מציג חיבור אישי למסורת שנובע מחיפוש פנימי ומשמעות, ולא בהכרח מהגדרה חיצונית.