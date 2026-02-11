נחשף: הצעד החריג של המשטרה נגד מרדכי דוד

גיא פלג חושף בשידור חי, כי המשטרה החליטה להחריף את הצעדים נגד מרדכי דוד. לכל הפרטים

גיא פלג חשף היום (רביעי) ברדיו 103fm כי השוטרים שהגיעו אמש לתחנת הרדיו לחפש אחרי השדרן אייל ברקוביץ', הגיעו בכדי למנוע מפעיל הימין מרדכי דוד, לחסום את ברקוביץ'.

"המשטרה החליטה להילחם בתופעת מרדכי דוד, באמצעות סיכול, מניעה. כנראה שהגיעה אליה מידע, לפיו דוד מתכוון לחסום את אייל, וכדי למנוע את התקרית הם ביקשו למנוע את החסימה שלו".

מוקדם יותר היום, אייל ברקוביץ' התייחס לתקרית ואמר: "חיפשו אותי אתמול 2 שוטרים, אבי כהן (מנכ"ל ועורך ראשי של הרדיו), שאל אותי בלחץ מה קרה ולמה הם הגיעו לחפש אותי פה. אמרתי לו שלא קרה כלום והכל בסדר.

התקשרנו לדובר המשטרה שאלנו אותו מה קרה, הוא בדק, חזר אלינו ואמר לי 'שמע, הגעתי לחקר האמת, הגיעו באמת 2 שוטרים שחיפשו אותך, הסיבות הן כאלו וכאלו, לא לדבר על זה בבקשה'". עוד הוסיף ברקוביץ': "לך אני אומר, זו שטות מוחלטת ואפילו מצחיקה, הכל בסדר".