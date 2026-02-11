ההצתה בכפר הפלסטיני: כתב אישום הוגש נגד תושב חדרה

ההצתה בכפר הפלסטיני ג'בעה באזור גוש עציון: כתב אישום נגד חשוד תושב חדרה בן 20 על שורה של מעשי אלימות

ההצתה בכפר הפלסטיני ג'בעה באזור גוש עציון: לאחר שאמש (שלישי) נעצרו שלושה חשודים, היום הוגש כתב אישום נגד חשוד נוסף תושב חדרה בן 20.

האירוע התרחש ב-17.11.25, מספר צעירים רעולי פנים לכפר הפלסטיני ג'בעה שבאיזור גוש עציון. הם זרקו אבנים לעבר בתים וכלי רכב, הציתו רכבים, זרקו בקבוקי תבערה, גרמו נזק לבתים ותקפו תושבים.

על פי החקירה החשוד נגדו הוגש כתב אישום, השתתף בתדריך מקדים, חבש רעלה, נסע בשיירת רכבים לכפר ונכנס אליו יחד עם רעולי פנים נוספים.

זרקו אבנים ושרפו רכבים

כאמור החשודים ביצעו מספר מעשי אלימות שכללו יידוי אבנים לעבר בתים וכלי רכב, הצתת רכבים, השלכת בקבוקי תבערה, גרימת נזק לבתים ותקיפה. עוד על פי האישום, הנאשם עצמו יידה אבנים לעבר מבנים, עמד בסמוך למעשי הצתה והיה חלק מההמון המתפרע.

כמפורט בכתב האישום, לנאשם מיוחסות עבירות של התפרעות שגרמה נזק ממניע גזעני, ניסיון היזק בזדון, היזק בזדון בצוותא, תקיפה בנסיבות מחמירות והצתה בצוותא.

היום, עם סיום החקירה ולאחר שגובשה תשתית ראייתית ע״י חוקרי ימ״ר ש״י, פרקליטות מחוז ירושלים הגישה כתב אישום נגד החשוד בגין מעשים אלו. זאת לצד הבקשה להותירו במעצר באותם התנאים עד תום ההליכים המשפטיים.



