4 שנים להיעלמותו: בקשה לשלב את גל הירש בחיפושים אחר מוישי

בקשת המשפחה הועלתה בפגישה ראשונה עם מפקד מחוז ש"י מאז נכנס לתפקיד, על רקע ציון ארבע שנים להיעלמותו של מוישי והתקווה כי שימוש באמצעים מודיעיניים וטכנולוגיים מתקדמים יסייע להביא לפריצת דרך בחקירה ולאיתורו

במהלך פגישה שנערכה עם מפקד מחוז ש"י, ניצב משה פינצ'י, עלתה בקשה לבחון מול גל הירש, האחראי על תחום השבויים והנעדרים, האם ניתן לרתום גם למקרה של מוישי קליינרמן את הידע והיכולות שפותחו בשנתיים האחרונות בקרב גורמי המודיעין בצה"ל, בשב"כ ובגופים נוספים כך שיתפה משפחתו.

הפגישה הנוכחית היא הראשונה שמקיים מפקד המחוז עם בני המשפחה מאז כניסתו לתפקיד, לפני כמעט שנה וחצי. בחודש הקרוב יציינו בני המשפחה ארבע שנים להיעלמותו של מוישי, שהיה אז בן 16 וחצי וכיום אמור להיות בן 20 וארבעה חודשים.

בני המשפחה מביעים תקווה כי הכלים הטכנולוגיים והמודיעיניים המתקדמים הקיימים כיום יסייעו לקדם את החקירה ולחשוף את נסיבות ההיעלמות. לאחר השבת כלל השבויים והנעדרים ארצה, הם מקווים כי משטרת ישראל תפעל ביתר שאת, תוך רתימת כלל הגורמים הרלוונטיים, במטרה להביא לפריצת דרך שתוביל לאיתורו.

לדבריהם, כל סיוע נוסף, מכל גורם מקצועי ובכל אמצעי מתקדם, עשוי להיות משמעותי בניסיון להגיע לפתרון. בתוך כך פנייה נוספת הופנתה לציבור, ולפיה כל מי שמחזיק במידע כלשהו, גם אם נראה שולי, שעשוי לסייע בחשיפת התעלומה, מתבקש לפנות לגורמים הרלוונטיים במחוז ש"י של משטרת ישראל האמונים על החקירה.