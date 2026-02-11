האם זה הסוף של בריטני כזמרת? המהלך המפתיע שזעזע את המעריצים

החיים האמתיים של בריטני ספירס: "אני בוכה כל יום"

מכירת קטלוג השירים של בריטני ספירס ל-Primary Wave מכה גלים בתעשייה. עם הון עתק בבנק והחלטה מודעת להתרחק מאור הזרקורים, האם מדובר בצעד של חופש כלכלי או בהודעה רשמית על סיום הקריירה?

דיווחים דרמטיים מאתרי הבידור בארצות הברית, ובראשם אתר TMZ, חושפים כי נסיכת הפופ בריטני ספירס חתמה על עסקת ענק למכירת זכויות קטלוג השירים האייקוני שלה. על פי הפרסומים, ספירס מכרה את חלקה בבעלות על השירים ובזכויות ההוצאה לאור (Publishing) לחברת Primary Wave, אחת השחקניות המובילות בשוק רכישת המוזיקה העולמי.

למרות שהפרטים הכספיים נותרו חסויים במסמכים המשפטיים, מקורות בתעשייה מעריכים את שווי העסקה בכ-200 מיליון דולר. סכום זה מציב את ספירס בשורה אחת עם אמנים כמו ג'סטין ביבר, שמכרו את נכסיהם האמנותיים תמורת סכומי עתק דומים. העסקה כוללת את כל הלהיטים הגדולים שעיצבו את הפופ העולמי, מ-"...Baby One More Time" ו-"Toxic" ועד "Gimme More" ו-"Oops!... I Did It Again".

המהלך הכלכלי מגיע בתקופה של שינויים משמעותיים בחייה של ספירס. מאז שחרורה מהאפוטרופסות בשנת 2021, הכוכבת מתמקדת בריפוי אישי ובהתרחקות מאור הזרקורים. לאחרונה אף הצהירה כי אין לה כוונה לחזור להופיע על הבמות בארצות הברית מ"סיבות רגישות ביותר". מכירת הקטלוג מאפשרת לה להבטיח את עתידה הפיננסי ללא צורך בהוצאת אלבומים חדשים או במסעות הופעות מפרכים.

עבור המעריצים, מדובר בצעד נוסף של ספירס בדרך לעצמאות מוחלטת. בעוד שחברת "סוני מיוזיק" עדיין מחזיקה בבעלות על ההקלטות המקוריות, חברת Primary Wave תהיה זו שתנהל מעתה את התמלוגים מהשמעות בסטרימינג, פרסומות וסרטים. בריטני, כך נראה, מעדיפה להשאיר את המורשת המוזיקלית שלה בידי אנשי עסקים, בזמן שהיא מתפנה לחיים פרטיים ושקטים יותר.