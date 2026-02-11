סגירת מעגל נוספת: חוסל המחבל שרצח 16 ישראלים בפיגוע בבאר שבע

אחרי יותר מ-20 שנה

סגירת מעגל נוספת: דובר צה"ל אישר כי בכיר חמאס באסם האשם עא-פתאח הימוני חוסל בתקיפה שבוצעה בשבוע שעבר ברצועת עזה. הימוני עמד מאחורי פיגוע ההתאבדות שהתרחש באוגוסט 2004 בבאר שבע, בו נרצחו 16 אזרחים ישראלים ונפצעו כ-100 נוספים.

צפו בתיעוד החיסול:

(צילום: דובר צה"ל)

הימוני, במוצאו מחברון, פעל משנת 2004 כחלק מחוליה צבאית שביצעה פיגועים רצחניים בישראל. באוגוסט 2004 הוא שלח מספר מחבלים מתאבדים לבצע פיגוע כפול בשני אוטובוסים בבאר שבע, בו נרצחו כאמור 16 ישראלים. חודשיים לאחר מכן המחבל נעצר בפעילות משותפת של שב״כ וצה״ל, ובהמשך הוא נשפט למאסר.

בשנת 2011, הימוני שוחרר במסגרת ׳עסקת שליט׳ וגורש לרצועת עזה. מאז שחרורו, המחבל חזר לעסוק בגיוס מפגעים והכוונת פעילות טרור. במסגרת היותו מחבל חמאס, המחבל עסק במהלך המלחמה בייצור והנחת מטענים לפגיעה בכוחות צה"ל.

מדובר צה"ל נמסר כי "חיסולו מהווה סגירת מעגל חשובה וערכית. צה"ל ושב"כ ימשיכו לפעול מול כל מחבל שינסה לקדם ולהוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל".