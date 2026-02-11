השר חושף: "זה האינטרס הענק של איראן"

‏השר אלקין התייחס לתקיפה אפשרית של ארה"ב באיראן, וטען: זה האינטרס העיקרי של המעצמה האסלאמית

‏השר אלקין התראיין היום (רביעי) ברדיו 'גלי ישראל', ואמר: "בפגישת נתניהו טראמפ ישראל צריכה להציג קודם כל בצורה ברורה את המודיעין שברשותה ואת האיומים והאתגרים שהיא מזהה - שחייבים להסיר אם הולכים להסכם. שנית, לדון עם האמריקאים מה קורה אם לא יושג הסכם וכמה זמן נותנים לתהליך, כי ברור שלאיראן יש אינטרס למרוח זמן".

ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפויים להיפגש הערב בבית הלבן. כזכור, נתניהו המריא אתמול לביקור מדיני בוושינגטון. בין היתר קיים פגישה עם השליחים המיוחדים של טראמפ סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר.

בינתיים, כוחות רבים של הצבא האמריקני עדיין נמצאים במזרח התיכון, וטרם ברור האם טראמפ יחליט לתקוף או אכן להגיע להסכם מול איראן.







