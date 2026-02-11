"חיפשו אותי 2 שוטרים": הדרמה החדשה סביב אייל ברקוביץ'

2 שוטרים הגיעו למשרדי הרדיו וחיפשו אחר אייל ברקוביץ'. כעת הוא חושף מה קרה שם

אייל ברקוביץ' התייחס היום (רביעי) בשיחתו עם אראל סג"ל ברדיו 103fm, לכך שאמש הגיעו 2 שוטרים לחפש אותו בתחנה.

בדבריו הוא אמר: "חיפשו אותי אתמול 2 שוטרים, אבי כהן (מנכ"ל ועורך ראשי של הרדיו), שאל אותי בלחץ מה קרה ולמה הם הגיעו לחפש אותי פה. אמרתי לו שלא קרה כלום והכל בסדר.

התקשרנו לדובר המשטרה שאלנו אותו מה קרה, הוא בדק, חזר אלינו ואמר לי 'שמע, הגעתי לחקר האמת, הגיעו באמת 2 שוטרים שחיפשו אותך, הסיבות הן כאלו וכאלו, לא לדבר על זה בבקשה'". עוד הוסיף ברקוביץ': "לך אני אומר, זו שטות מוחלטת ואפילו מצחיקה, הכל בסדר".