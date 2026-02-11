מכר אותם: היריקה בפרצוף של סגן נשיא ארה"ב למפגינים האיראנים

סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ואנס, נתן תשובה מטלטלת לגבי דעתו על הצורך בהפלת המשטר האיראני, והטיל את האחריות על האזרחים האיראנים שנטבח ברחובות

בעקבות תשובה שמעוררת זעם אצל רבים, סגן נשיא ארצות הברית עורר סערה במזרח התיכון. ואנס נשאל לגבי השאיפות האמריקאיות בקשר לאיראן, והאם היה רוצה לראות את נפילת משטר האייתולות, סגן הנשיא גלגל את האחריות אל המפגינים האיראנים.

סגנו של נשיא ארצות הברית, ג'יי די ואנס, נשאל לגבי המדיניות האמריקאית להמשך המצב מול איראן, והאם היה רוצה לראות את, ותומך בנפילת המשטר. ואנס מצידו התנער מהשאלה ומכל אחריות לנושא.

"אם זה (הפלת המשטר) מה שהעם האיראני היה רוצה לעשות, לזרוק את המשטר, אז שיפעלו לכך". קבע ואנס בקרירות, ועוד המשיך וסייג כי העמדה האמריקאית "מתמקדת בכך שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני".

דבריו של ואנס עוררו סערה, לאחר שהנשיא טראמפ עצמו הצהיר פעמים רבות כי "העזרה בדרך" וקרא למפגינים להמשיך לצאת ולהתמרד כנגד המשטר למרות הטבח ברחובות, כעת מאשימים רבים את הממשל בניצול ציני של עשרות אלפי נרצחים למען קידום מדיניות צרה, שבינה לבין חירות האזרחים באיראן קיים מעט מאוד קשר.

ואנס ידוע בתור אחד מהגורמים הבדלניים המשפיעים בממשל, על פי דיווחים ואנס התנגד גם לפעולה הקודמת נגד איראן, ורואה בבדלנות והתרחקות מזירות חיכוך, כמטרה אמריקאית, גם כשזו מגיעה עם תג מחיר של מכירת בעלי ברית.