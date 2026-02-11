ריקול לוופלים הפופולריים: "לא לצרוך את המוצר"

חברת "עדין" ומשרד הבריאות מזהירים את הציבור מפני וופלים המשווקים תחת המותג "עדין" שאינם מוצרים מקוריים של החברה. מדובר בזיוף שאינו עומד תחת פיקוח החברה או היבואן הרשמי

משרד הבריאות וחברת "עדין" הודיעו היום (רביעי) על ריקול לוופלים שלא יוצרו על ידם וזוייפו.

בהודעה נמסר: "חברת עדין מביאה לידיעת לקוחותיה כי נמצאו בדרכי השיווק מוצרים שלא יובאו על ידי החברה למרות הסימון על גבי האריזה.

להלן פרטי המוצרים - שם המוצרים: ארבע ועשרים - וופלים בטעם אגוזים, וופלים בטעם שוקולד מותג עדין, משקל: 200 גרם, פג תוקף: כלל תאריכי התפוגה.

יצרן שמופיע על גבי האריזה:MH BH GIDA טורקיה, שם היבואן שמופיע על גבי האריזה: עדין רולדין בע"מ.

הציבור מתבקש שלא לצרוך את המוצר מחשש לזיופו . אנו פועלים בשיתוף מלא עם שירות המזון משרד הבריאות

לקוח שברשותו מוצר מסוג זה מתבקשים לפנות ישירות לצורך בירור במספר 026734055 שלוחה (1), התמונה המצורפת היא של מוצרים אשר לא יוצרו על ידינו וזוהו כזיוף.