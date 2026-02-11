יבחנו גם נשים? לראשונה מאז פסיקת בג"צ הרבנות מקיימת בחינות

חצי שנה אחרי שבג"צ פסק כי הרבנות חייבת לבחון גם נשים, יפתח היום מועד הרישום לבחינות. עם זאת ברבנות מבהירים: "נעמוד על כך שרק מי שראוי על פי ההלכה לשאת תעודה בחתימת הרבנות הראשית יזכה לכך"

לראשונה מאז שבג"צ חייב את הרבנות לבחון גם נשים, מודיעה היום הרבנות הראשית לישראל על פתיחת ההרשמה למבחני הרבנות.

עד כה התלבטו ברבנות איך לקיים מצד אחד את פסיקת בג"צ ומצד שני לא לבחון נשים. בתחילה חשבו לבחון רק בנושאים שאינם מיועדים לנשים, אך כעת נראה כי נפל הפור והרבנות פותחת את ההרשמה בכל הנושאים.

המבחנים יכללו בחינות לקבלת תעודות יורה יורה, רב שכונה, רב מושב, רב אזורי ורב עיר ומשגיחי כשרות - בכל הנושאים בהם נבחנים לרבנות. נושאי הבחינה הפתוחים לרישום: שבת, חגים, איסור והיתר, נידה, חופה וקידושין, רשם נישואין, משגיחי כשרות, עירובין, מקוואות, מצוות התלויות בארץ, תפילה וברכות, פסח, יום טוב וחול המועד, שמחות.

"רק מי שראוי על פי ההלכה לשאת תעודה בחתימת הרבנות הראשית יזכה לכך"

ברבנות אומרים כי "במקביל לפתיחת ההרשמה, ובהתאם להחלטת מועצת ה רבנות הראשית, הוקמה ועדה מקצועית ייעודית שתבחן את הקריטריונים למבחנים ותוביל רפורמה מקיפה בתחום הבחינות, אשר צפויה להתפרסם בהמשך השנה".

הרבנים הראשים לישראל הראשון לציון הרב דוד יוסף והרב הראשי לישראל הרב קלמן מאיר בר: "המבחנים המתקיימים על ידי הרבנות הראשית הם מפעל רוחני אדיר וכבר הגענו בס״ד לכך שכיום נבחנים מדי שנה ברבנות הראשית כ- 13,000 אברכים השוקדים על תלמודם, ובעזה״י נעשה כל שביכולתנו כדי שמפעל אדיר זה ימשיך ביתר שאת, להרבות לימוד תורה והלכה בישראל, ויהיה הלימוד לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא.

בעזה״י נעשה כל שביכולתנו לעמוד על המשמר בתוקף שאך ורק מי שראוי על פי ההלכה לשאת תעודה בחתימת הרבנות הראשית יזכה לכך, ומי שאינו ראוי לא יקבל תעודה כזאת."

לידיעת הנבחנים (והנבחנות), ההרשמה תתבצע באמצעות האזור האישי הממשלתי, בהתאם להנחיות מערך הדיגיטל הלאומי, והזדהות תתאפשר באמצעות תעודת זהות ישראלית בתוקף בלבד.

פתיחת הרישום - היום, סיום הרישום בי"א באדר התשפ״ו (28.02.2026).

שיבוץ לכיתות הבחינה והנחיות נוספות יישלחו לנבחנים שאושרה הרשמתם. תאריכי הבחינות ייקבעו לאחר סגירת ההרשמה ובהתאם למספר הנרשמים לכל נושא. אגרת הבחינה עומדת על 441 ₪.