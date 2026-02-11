ינון מגל על הפרשה הביטחונית: "זה דבר מטורף!"

לאחר שבחודש שעבר הותרה לפרסום פרשה ביטחונית, בה מעורבים אחיו של ראש השב"כ בצלאל זיני וגורמים נוספים בהברחת סחורות לרצועת עזה, אמש (שלישי) דווח בווינט על פרשה נוספת.

על פי הדיווח, במשאית נמצאו למעלה מ-300 אלף חפיסות סיגריות, ולמרות ההיקף החריג, סוגי הסחורות והעובדה שמדובר בפריטים דו-שימושיים העלולים לחזק גורמי טרור ברצועה, הפרשה לא טופלה אז כעניין ביטחוני.

היא נותבה למסלול אזרחי-כלכלי, כאילו מדובר בעבירת מכס רגילה, והועברה לחקירה בידי רשות המסים ואגף המכס.

ינון מגל התייחס היום לדברים ב103fm ואמר: "תראה כמה איפה ואיפה בגלל אח של זיני, לרשות המיסים העבירו הברחת סחורות ובפרשה הנוגעה לו, אייסמן מאשים אותו (את זיני) בניסיון לפגיעה בביטחון המדינה, לא פחות. זה דבר מטורף".