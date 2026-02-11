תיעוד מזעזע: ניסה להצית ילד בן 12 באוטובוס

*לקראת כתב אישום: נוסע שפך נוזל דליק בו הצטייד מבעוד מועד, וניסה להצית נוסע קטין שישב באוטובוס. בימים אלו הושלמה חקירתו במרחב יהודה של מחוז ש"י, ובמהלכה נחשפו חוקרי תחנת עציון לתכנונו המזעזע של החשוד.

ההצתה | צילום: דוברות המשטרה

חוקרי תחנת עציון ממרחב יהודה, השלימו בימים האחרונים את פעולות החקירה שנפתחה בבוקר התאריך 1.2, לאחר שהתקבל דיווח למוקד המשטרה על אדם חשוד שנסע בקו אוטובוס ציבורי שעשה דרכו ליישוב ביתר עילית על כביש 375, וניסה במהלך הנסיעה להצית באמצעות חומר דליק ומצת שאחז בידו, את גופו של ילד כבן 12 שנפגע קלות בידיו כתוצאה מכך.

רצה לחטוף את הילד

כשהבחין נהג האוטובוס במתרחש, עצר את נסיעתו במטרה לאפשר לנוסעים להימלט. גם החשוד ניצל זאת לטובתו תוך שניסה למלט עצמו מהמקום, אך הודות לתגובה מהירה של לוחם זרוע מבצעית יס"מ ׳חץ יהודה׳ ולוחמי צה"ל ששהו באזור, הוא נלכד בסמוך.

החשוד שנעצר, תושב ירושלים בשנות ה-30 לחייו, הועבר לחקירה בתחינת עציון ומעצרו הוארך בבית המשפט מעת לעת לטובת מיצויה. אתמול הסתיימה חקירתו החשוד

בחקירה התגלה כי לילה קודם , החשוד הגיע לתחנת דלק בירושלים ומילא בקבוק פלסטיק בחומר דליק, כחלק מהכנות למימוש כוונותיו.

על פי החשד החשוד תכנן לחטוף את הקורבן ולהחזיק בו כלוא. אולם לאחר שהבין שהדבר מורכב החליט להצית אותו כדי לגרום לצער רב למשפחתו.

ניסה להצית אש ללא הצלחה

בבוקר המעשה, רכב החשוד על אופניו אל תחנת האוטובוס הסמוכה לקניון מלחה בירושלים, קשר לצד הדרך את האופניים ועלה על האוטובוס בו שהה הקורבן. במהלך הנסיעה ובהתקרבם לכיוון ביתר עילית, ניגש אל מקום מושבו של הקטין, שאל לזהותו ואז לפתע החל שופך את תכולת הנוזל הדליק לעברו.

בשלב זה, ניסה להצית אש אך ללא הצלחה וזאת תוך שהקורבן מנסה להרחיקו. כאמור, האוטובוס נעצר על מנת לאפשר לנוסעים להתרחק בכדי למנוע פגיעה בהם לו האש תבער.

אמש כאמור הוארך מעצרו של החשוד תוך שהוגשה הצהרת תובע מטעם הפרקליטות על הכוונה להגיד נגדו כתב אישום, ומעצרו הוארך עד ליום שישי הקרוב לטובת כך.



