כבוד בינלאומי: נועה תשבי תקבל את "אות נבון ללכידות חברתית"

נועה תשבי תקבל את "אות נבון ללכידות חברתית" ע"ש הנשיא יצחק נבון, כהוקרה על פעילותה הבין-לאומית למען העם היהודי ומדינת ישראל

השחקנית והאקטיביסטית הישראלית בין-לאומית נועה תשבי תזכה השנה ב"אות נבון ללכידות חברתית" - פרס יוקרתי המוענק על שם נשיאה החמישי של מדינת ישראל, יצחק נבון, כהוקרה על פועלה יוצא הדופן בזירה הבין-לאומית למען העם היהודי ומדינת ישראל.

האות יוענק לתשבי בטקס חגיגי שיתקיים ב-26 בפברואר בתיאטרון הלאומי הבימה, במעמד מייסד ויו"ר העמותה ארז נבון, בנו של הנשיא נבון, ומנכ"ל התיאטרון דני וייס. תשבי תגיע במיוחד לישראל לרגל קבלת הפרס.

נועה תשבי נגד ריהאנה: צילום: (צילום מסך מתוך הטוויטר)

קול ברור מול הסתה עולמית

תשבי, שפועלת בשנים האחרונות בזירה הציבורית וההסברתית לצד עשייה תרבותית ענפה, הפכה לאחת הדמויות הבולטות בהגנה על שמה של ישראל בעולם. בפעילותה היא מתמודדת באופן עקבי עם גילויי אנטישמיות, דה-לגיטימציה והפצת מידע שגוי - ומשמיעה קול חד וברור בזירה הבין-לאומית, ברשתות החברתיות, בכנסים ובתקשורת העולמית.

על פי נימוקי הוועדה, פועלה של תשבי מחזק את הלכידות החברתית ואת תחושת השייכות של יהודי התפוצות, תוך העצמת הזהות היהודית והדגשת זכות קיומו של העם היהודי בארץ ישראל.

נועה תשבי צילום: אלון שרנסקי

חיבור בין תרבות לשליחות

מעבר להיותה שחקנית, מפיקה, סופרת ויזמית, תשבי משלבת בין עולם התרבות לשליחות ציבורית. בשנים האחרונות היא ממנפת את מעמדה הבין-לאומי כדי להביא את הסיפור הישראלי לקהלים רחבים - לא מתוך התגוננות, אלא מתוך עמדה יוזמת ובטוחה בעצמה.

הענקת "אות נבון ללכידות חברתית" מהווה הכרה רשמית ומשמעותית בתרומתה ארוכת השנים - לא רק כאשת תרבות, אלא כדמות ציבורית שמבקשת להשפיע, לחבר ולגשר.

הטקס בהבימה צפוי להיות אירוע סמלי ומרגש, שמציב במרכז הבמה את העשייה הערכית והחברתית ואת מי שבחרה לעמוד בחזית, גם כשלא תמיד נוח.