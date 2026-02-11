סגול הוא צבע ההבנה: לספר על הטראומה בלי להזדקק למילים

הכרטיס הסגול, שאומץ על ידי משרד הבריאות, מאפשר למטופלות לתקשר את הצורך ברגישות מיוחדת מבלי להיאלץ לשחזר את הטראומה שהן עברו במילים. לאחר פיילוט מוצלח במחלקות נשים, המיזם מתרחב כעת למחלקות נוספות, כשהשאיפה היא להטמיעו גם במוסדות נוספים

בכנס מיוחד שנערך לאחרונה בכנסת תחת הכותרת "תמיכה במטופלי פריון – אתגרים והזדמנויות", ביוזמת ח"כ מיכל וולדיגר, הוצג כלי פורץ דרך שנועד לשנות את חוויית הטיפול של נפגעי ונפגעות תקיפה מינית: "הכרטיס הסגול".

מיטל בנשק, סמנכ"לית "קרן בריאה", הציגה בכנס נתונים ממחקר שנערך בשיתוף ד"ר עידו פפרקורן מבי"ח ליס (איכילוב). המחקר חשף כי 63% מהנשים שעברו פגיעה מינית מעדיפות לדווח על כך לצוות הרפואי באמצעות טופס כתוב. "נשים רוצות שהצוות ידע, אבל הן לא רוצות לדבר על זה", הסבירה בנשק.

הכרטיס הסגול, שאומץ על ידי משרד הבריאות, מאפשר למטופלות לתקשר את הצורך ברגישות מיוחדת מבלי להיאלץ לשחזר את הטראומה במילים. לאחר פיילוט מוצלח במחלקות נשים, המיזם מתרחב כעת למחלקות נוספות, כשהשאיפה היא להטמיעו גם במוסדות כמו בתי משפט ומקוואות.

לצד הפתרונות המערכתיים, הכנס נתן במה לסיפורים האישיים שמאחורי הסטטיסטיקה. ירדנה מארק-אוסטרוב שיתפה במסע המטלטל שעברה עם בן זוגה נתנאל, החל מגילוי נשאות גנטית ועד לטיפולי הפוריות המורכבים. ירדנה תיארה את ההמתנה לתורים ואת הזריקות ההורמונליות כחלק הקשה ביותר, אך הדגישה את חשיבות העוגנים שבדרך: "היה לי מזל גדול שיש לי חברות, משפחה ובן זוג שתמך וניגב לי את הדמעות".

המסע של ירדנה ונתנאל הסתיים ב"סוף טוב" – תינוק מתוק בבית ומסר של אמונה עבור זוגות אחרים. דבריהם חתמו את הכנס בתחושת אופטימיות, המדגישה כי שילוב של רגישות ממסדית ותמיכה אישית הוא המפתח לצליחת המסע המורכב להורות.