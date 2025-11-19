דו"ח מרכזי הסיוע לשנת 2025 מציג עלייה דרמטית בפגיעות מיניות בילדים, בני נוער ונשים, לצד זינוק בפגיעות במערכת החינוך ובמרחבים טיפוליים – ובפעם הראשונה, רשויות המדינה מסרבות להעביר נתונים קריטיים על הטיפול בעבירות מין

לקראת יום המאבק באלימות כלפי נשים, מפרסם איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית את הדו"ח השנתי – והתמונה שעולה ממנו קשה מתמיד. בשנת 2024 התקבלו במרכזי הסיוע 51,118 פניות, לצד עלייה משמעותית בפניות על פגיעה בתוך מערכת החינוך, במרחבים טיפוליים ובמקרים הקשורים לשימוש בחומרים מטשטשים. ברקע לזה בולט נתון אחד שממשיך להטריד: 81% מתיקי עבירות המין נסגרו על ידי הפרקליטות.

גופים ממשלתיים מסרבים להעביר נתונים

לראשונה מזה שנים, כמה גופים ציבוריים – בהם המשטרה, משרד החינוך, צה"ל ושב"ס, סירבו להעביר נתונים שנדרשים לצורך הכנת הדו"ח, בניגוד לחוק ולנהוג בעבר. באיגוד מרכזי הסיוע כבר הגישו עתירות מנהליות נגד חלק מהגופים, ומבהירים כי ישקלו צעדים נוספים אם המידע לא יימסר. באיגוד מדגישים כי הסתרת הנתונים פוגעת ביכולת להבין את התמונה המלאה של הטיפול בעבירות מין בישראל.

עלייה חדה בפגיעות בקרב ילדים ובני נוער

הדו"ח מצביע על מגמה מטרידה במיוחד בקרב קטינים. 28% מהפגיעות התרחשו עד גיל 12, ו-30% נוספים בגילי 13 עד 18. שיעור הפגיעות בתוך המשפחה נותר גבוה ומדאיג במיוחד – 71% מהפגיעות בילדות ובילדים מתרחשות בבית, בידי בן משפחה. גם המסגרות שאמורות להגן על בני נוער הופכות לזירת סיכון: הדו"ח מציין עלייה של כ-45% בפניות על פגיעה בתוך מערכת החינוך, ועלייה של יותר מ-50% בפגיעות המתרחשות במקום העבודה של בני נוער.

פגיעות במקומות טיפול ובשימוש בחומרים מטשטשים

בנוסף לנתוני החינוך, הדו"ח מתאר עלייה של כ-35% בפניות על פגיעה המתרחשת במרחבים טיפוליים – מטפלים, מדריכים ואנשי מקצוע אחרים שאמורים להיות בעלי אחריות מוגברת על בטחון המטופלים. לצד זאת נרשמה עלייה משמעותית בפגיעות שנעשו תחת השפעת חומרים מטשטשים, ובהם סמי אונס – תופעה שהולכת ומתרחבת בקרב צעירים וצעירות בשנים האחרונות.

81% מהתיקים נסגרים – ורק מעטים מגיעים לכתב אישום

על פי נתוני ועדת החוקה, 81% מתיקי עבירות המין נסגרו בשנת 2024 ללא כתב אישום. 706 כתבי אישום בלבד הוגשו, בעוד 3,188 תיקים נסגרו. באיגוד מדגישים כי המערכת סובלת ממחסור בחוקרי עבירות מין, חקירות קצרות ורשלניות ותלונות מקוונות שנסגרות כמעט מיד –- מה שמחליש את ההרתעה ומרחיק נפגעות ונפגעים מהליך משפטי.

"זלזול והתנערות מאחריות המדינה"

מנכ"לית האיגוד, אורית סוליציאנו, אומרת:

"הנתונים מעידים על תהליך עמוק ומדאיג של ניצול פוגעני של יחסי כוח במשפחה, ביחסי טיפול ובמערכת החינוך. החלטת גופי אכיפת החוק לא להעביר נתונים מעידה על זלזול והתנערות מאחריות המדינה. במציאות כזו, העשייה שלנו אינה רק הגנה על נפגעות ונפגעים – אלא מאבק על דמותה המוסרית של החברה הישראלית."

גם יו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה, ח"כ מירב כהן, מתריעה:

"שום מקום כבר לא בטוח – לא לילדות, לא לנשים, לא לנערים. הממשלה חייבת להתעורר. הסתרת הנתונים היא עדות נוספת לכך שהמדינה לא לוקחת ברצינות את ביטחוננו."

מבט רחב: המשפט, החקיקה והמאבק בשטח

הדו"ח שיוצג היום בכנסת כולל גם נתונים על תביעות אזרחיות, פסיקות בבית הדין לעבודה ופעילות יחידת הסיוע המשפטי, שזכתה לעלייה של כ-30% במספר המקרים שנלוו משפטית. בנוסף מפורטים בדו"ח שלושה תיקוני חוק שהאיגוד הוביל במהלך השנה במסגרת המאבק הלאומי באלימות מינית.