הגדוד החרדי בחטיבת החשמונאים השלים תרגיל ראשון

הגדוד הסדיר הראשון של חטיבת החשמונאים השלים תרגיל מבצעי ראשון ברמת הגולן, במסגרת היערכותו לפעילות מבצעית והמשך בניין הכוח של המסגרת הלוחמת הייעודית

גדוד יונתן של חטיבת החשמונאים השלים לראשונה תרגיל גדודי ברמת הגולן, במסגרת השלמת מבצוע הגדוד והיערכותו לפעילות מבצעית. בצה״ל מציינים כי מדובר בציון דרך נוסף בתהליך הקמת החטיבה הלוחמת, הכוללת לוחמים חרדים במסגרת ייעודית.





תרגיל גדודי ראשון של חטיבת החשמונאים צילום: צילום: דובר צה

במהלך התרגיל תרגלו הכוחות לחימה בשטח פתוח, פשיטות ולוחמה בשטח בנוי. הגדוד, הראשון הסדיר בחטיבה, עבר הכשרות ייעודיות בתחומי חבלה, רתק, רחפנים, בלנ״ם וצליפה, באופן המותאם לאורח חייהם של החיילים ומאפשר הפעלה כמסגרת אורגנית מלאה.





צילום: דובר צה"ל

מפקד זרוע היבשה, אלוף נדב לוטן, אמר ללוחמים כי "אפשר להיות חרדי ולהיות לוחם, אתם עושים היסטוריה. חטיבת החשמונאים ממשיכה להתבסס כחטיבת יבשה לוחמת, התרגיל הזה והקמת הגדודים הם עוד שלב משמעותי בדרך לכך. אני גאה בכם לוחמי ומפקדי החטיבה, אתם פועלים בסטנדרט מבצעי גבוה ושומרים על הזהות הייחודית שלכם".





מפקד גדוד יונתן, סגן אלוף הרב א׳, הוסיף כי "אנחנו נמצאים בתקופה היסטורית, מצמיחים לוחמים יראי ד׳, גיבורים, אנשי חיל ואנשי אמת. אנחנו יוצרים תהליך של אמון ונמצאים בראשית הדרך. התרג״ד הוא חלק ממבצוע הגדוד, גדוד חי"ר איכותי שיהיה ערוך לכל המשימות בכל המרחבים, בעוצמה וביצירתיות".

בצה"ל מדגישים כי התרגיל מהווה שלב נוסף בבניין הכוח של חטיבת החשמונאים ובהכנתה להשתלבות בפעילות המבצעית בכלל הגזרות.