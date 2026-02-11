יום הולדת שמח: 10 דברים שלא ידעתם על ג'ניפר אניסטון

כוכבת "חברים" האהובה שגם כיכבה בעשרות סרטי קולנוע, חוגגת היום (רביעי) את יום הולדתה ה-57. לכבוד המאורע המרגש, אספנו 10 עובדות מרתקות על חייה של אחת מהשחקניות המפורסמות בהוליווד, ג'ניפר אניסטון.



1. השם המקורי שלה הוא בכלל יווני אניסטון גאה מאוד בשורשים היווניים שלה. שמה המלא במקור הוא ג'ניפר ג'ואנה אנסטסאקיס (Anastasakis). אביה, שהיה בעצמו שחקן אופרות סבון ("ימי חיינו"), שינה את שם המשפחה כדי שיהיה קל יותר להגייה בהוליווד.

2. היא כמעט הייתה מוניקה קשה לדמיין את זה היום, אבל כשהיא נבחנה ל"חברים", המפיקים בכלל רצו שהיא תגלם את מוניקה גלר. אניסטון היא זו ששכנעה אותם שהיא מתאימה הרבה יותר לתפקיד של רייצ'ל גרין. השאר, כידוע, היסטוריה.

3. היא שנאה את "תספורת רייצ'ל" בשנות ה-90, כל אישה בעולם הגיעה למספרה עם תמונה של רייצ'ל. למרבה האירוניה, אניסטון הודתה בראיונות שהיא שנאה את התספורת הזו. לדבריה, זו הייתה התספורת הכי מכוערת שראתה והיא לא הצליחה לסדר אותה לבד בלי המעצב שלה.

4. היא הייתה מלצרית (גם במציאות) בדיוק כמו רייצ'ל בתחילת הסדרה, אניסטון עבדה כמלצרית בניו יורק בזמן שניסתה לפרוץ כשחקנית. היא העידה על עצמה שהיא הייתה מלצרית די גרועה ושפכה לא מעט דברים על לקוחות.

5. הציירת הצעירה של המוזיאון בגיל 11 בלבד, כישרון הציור שלה היה כל כך מרשים שאחד הציורים שלה הוצג במוזיאון המטרופוליטן היוקרתי בניו יורק.

6. היא סובלת מפחד טיסה למרות שהיא מטיילת בכל העולם, אניסטון הודתה שהיא סובלת מחרדת טיסות קשה. היא פיתחה אותה בעקבות טיסה סוערת במיוחד לפני שנים, ומאז היא צריכה להתכונן נפשית לכל המראה.

7. הריב על "Muddling Through" כשצילמו את העונה הראשונה של "חברים", אניסטון כבר הייתה חתומה על סיטקום אחר בשם "Muddling Through". אם הוא היה מצליח, היא הייתה נאלצת לעזוב את חברים באמצע. למזלנו (ולמזלה), הסדרה השנייה בוטלה מהר מאוד.

8. היא שברה שיא גינס תוך 5 שעות כשג'ניפר הצטרפה סוף סוף לאינסטגרם ב-2019, היא גרמה לקריסת האפליקציה. היא שברה שיא גינס בתור החשבון שהגיע ל-מיליון עוקבים בזמן הקצר ביותר (5 שעות ו-16 דקות בלבד).

9. היא עבדה בטלמרקטינג לפני התהילה, אחת העבודות המוקדמות שלה הייתה מכירות בטלפון. היא החזיקה מעמד רק שבועיים כי היא הייתה "יותר מדי נחמדה" ולא הצליחה לשכנע אנשים לקנות דברים שהם לא צריכים.

10. הסלט המפורסם (שהוא בכלל לא הסלט שלה) במשך שנים רץ שמועה שהיא אכלה את אותו "סלט רייצ'ל" על הסט של חברים במשך 10 שנים. לאחרונה היא הרסה את המיתוס וגילתה שהיא מעולם לא אכלה את הסלט הזה – ושהוא בכלל נראה לה כבד מדי עם כל גרגרי החומוס האלו.