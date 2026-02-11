נוגה פרידמן אלמנתו של עידו רוזנטל ז"ל - בסינגל מקורי

נוגה פרידמן היא אלמנתו של עידו (קרידו) רוזנטל, לוחם שלדג שנפל בקרב על הגנת הקיבוץ עלומים בשבעה באוקטובר. מתוך הכאב והאובדן, פרידמן מוציאה סינגל ראשון מתוך אלבום בכורה, בהפקת דניאל סלומון

נוגה פרידמן, שכבר עוררה עניין ציבורי ביצירותיה הספרותיות והתיעודיות, משיקה היום סינגל ראשון מתוך אלבום בכורה. השיר "עזרה", בהפקה מוזיקלית של דניאל סלומון, נולד בעקבות אובדן בן זוגה, עידו רוזנטל ז"ל, שנפל בקרב ב-7 באוקטובר. זהו צעד ראשון בפרץ יצירה מוזיקלי שמביא את קולה האישי לקדמת הבמה.

מתוך האבל נולדה יצירה

אובדן בן זוגה ואבי שלושת ילדיה, עידו רוזנטל ז"ל, לוחם ביחידת "שלדג", שנהרג בקרב ליד קיבוץ עלומים ב-7 באוקטובר 2023, טלטל את עולמה של נוגה פרידמן. הרגע הקשה הזה הצית פרץ יצירה יוצא דופן, שהחל ביומן רשת שכתבה והפך למספר יצירות מוכרות.

מתוך השנה הראשונה לאבל נולדו ספר הפרוזה "ימים כקלקולם", שזכה בפרס "תלפז"; הנובלה הגרפית "גוף ראשון רבים", שקיבלה את אות "ברווז הזהב" על שם דודו גבע לקומיקס ויצירה עצמאית; והסרט התיעודי "שום דבר לא בסדר", ששודר בכאן 11 ותיעד את חייה ויצירתה בתקופה זו.

שיתוף פעולה מוזיקלי ועלייה לבמה

בשנת 2024 חברה פרידמן לדניאל סלומון ולמקהלת "גיא בן הינום" להופעה חד-פעמית עוצמתית בפסטיבל ישראל, במסגרת האירוע "יום אחד: שקיעה". שם הציגה לראשונה חלק משיריה, שמאוחר יותר נאגדו לאלבום הבכורה.

היום יוצאת "עזרה" כסינגל ראשון מתוך האלבום, שייראה אור בחודש מרץ הקרוב. פרידמן עבדה על האלבום בשנתיים האחרונות עם סלומון, שמעורב גם בהלחנה, בעיבודים ובהפקה המוזיקלית. באלבום מנגנים מיטב הנגנים, ביניהם אדם בן אמיתי, מתן אפרת, מעיין דוארי, ניצן אייזנברג ועוד.

במילות השיר היא כותבת:

"הצער שלי הוא הצער שלי והוא רק שלי מהבית

אתם רואים לא רואים

עומדים וצופים דרך העפעפיים

ידיכם מושטות אתם רוצים לעזור

אבל אין נחמה אני כולי רק בור

העצב שלי הוא יושב רק אצלי וניבט מהעיניים"

הופעת השקת האלבום תתקיים ב-27 במרץ במועדון הגריי בתל אביב.

זכרו של עידו רוזנטל ז"ל

עידו רוזנטל, המכונה קרידו, נולד ב-29 במאי 1978 בירושלים, גדל וגר במושב בן שמן. הוא היה בנה של רונית וזאב, אחיהן של נעה וצליל, בן זוגה של נוגה ואביהם של תום, נבו ואריה.

רוזנטל גויס למסלול לוחם שלדג בשנת 1996 ושירת כלוחם ביחידה במשך יותר מ-25 שנים. הוא הפך ללוחם הוותיק והמנוסה ביחידה, ולקח חלק מוביל במבצעים רבים של היחידה בשטחי ישראל ומחוצה לה, שתרומתם לביטחון המדינה בלתי ניתנת לשיעור.

קרידו אהב את הטבע, היסטוריה, טיפוס וחיות, ונהג לנצל חופשות מהצבא לזמן עם המשפחה, לטיולים בארץ ובחו"ל.

הוא נפל בקרב על קיבוץ עלומים ב-7 באוקטובר 2023, בגיל 45. יהי זכרו ברוך.