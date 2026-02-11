בעקבות התיעוד: הודחו שני לוחמים שהכו פלסטיני

צה״ל הודיע היום (רביעי) כי הדיח מתפקידי לוחמה שני לוחמי פיקוד העורף שתועדו מכים פלסטיני ביום שישי האחרון ליד הכפר נבי סאלח שבאזור רמאללה. המשטרה הצבאית החוקרת פתחה בחקירה, שבסיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית.

על פי הפרטים, כוח צבאי קפץ לגבעה הסמוכה לכפר בעקבות דיווח על התקהלות של פלסטינים, ועיכב אחד מהם שהוגדר חשוד. בתיעוד מהתקרית נראים הלוחמים מכים אותו מאחורי רכב צבאי. הלוחמים נענשו תחילה באמצעים פיקודיים, ובהמשך הוחמרה הענישה והם הודחו משירותי לחימה.

מדובר צה״ל נמסר כי "עם סיום חקירת מצ״ח יועברו ממצאיה לבחינת הפרקליטות הצבאית. האירוע תוחקר על־ידי הגורמים הפיקודיים המוסמכים, והחיילים המעורבים הודחו מתפקידי לוחמה. צה"ל מגנה בתוקף ורואה בחומרה גילויי אלימות מכל סוג שהוא".