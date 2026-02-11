המעגל נסגר: צה״ל חיסל מחבל שמעורב בהרג 7 מלוחמינו

צה״ל ושב״כ הודיעו כי חוסל ראש מערך הצליפה של גדוד בית חאנון בחמאס, שלקח חלק במתווי טרור שבהם נהרגו ונפצעו לוחמים במהלך המלחמה

צה"ל ושב"כ הודיעו היום (רביעי) כי חוסל המחבל אחמד חסן, שלקח חלק במתווי טרור רבים נגד כוחות צה"ל במהלך הלחימה ברצועת עזה. לפי ההודעה המשותפת, החיסול בוצע בתגובה למה שהוגדר כהפרה בוטה של ההסכם במזרח רפיח בתחילת השבוע.

על פי גורמי הביטחון, חסן שימש כראש מערך הצליפה של גדוד בית חאנון בארגון הטרור חמאס, ובתקופה האחרונה זוהה כמי שפועל לקידום מתווי טרור נוספים נגד כוחות צה"ל. עוד נמסר כי היה מעורב בשורה של פיגועים שבהם נהרגו ונפצעו לוחמים.





צילום: דובר צה"ל

בין היתר, הוביל המחבל את מתווה הטרור שבו נהרגו רס"ל (במיל') בנימין אסולין ז"ל, סמ"ר נועם אהרון מסגדיאן ז"ל, סמ"ר מאיר שמעון עמר ז"ל, סמל משה נסים פרש ז"ל וסמ"ר משה שמואל נול ז"ל, ונפצעו באורח קשה שני לוחמים נוספים, ב-7 ביולי 2025.

בנוסף, היה מעורב במתווה טרור נוסף שבו נהרג רס"ב גאלב סלימאן נסאר ז"ל ונפצעו קשה גשש, קצינה לוחמת וחובשת קרבית ב-19 באפריל 2025. במקרה נוסף, ב-24 באפריל 2025, נהרג רס"ר (במיל') אסף כפרי ז"ל ונפצעו באורח קשה שני לוחמים נוספים.





צילום: דובר צה צילום: צילום: דובר צה

בצה"ל ציינו כי חיסולו של חסן מהווה "סגירת מעגל חשובה", והדגישו כי ימשיכו לפעול נגד כל ניסיון של ארגוני הטרור ברצועת עזה להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות הביטחון ומדינת ישראל.