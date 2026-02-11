דיווח: טראמפ יאפשר לחמאס לשמור חלק מנשקו

ב"ניו יורק טיימס" דווח כי ארה"ב תדרוש מחמאס למסור את כל הנשק שברשותו "אשר יכול לשמש כדי לתקוף את ישראל", אך תאפשר לארגון הטרור לשמור חלק מהנשק שלו במסגרת התכנית לשיקום רצועת עזה

בניגוד לדרישה הישראלית: ארה"ב תאפשר לחמאס לשמור חלק מהנשק שלו במסגרת התכנית לשיקום רצועת עזה - אך ידרוש מארגון הטרור למסור את כל הנשק שברשותו "אשר יכול לשמש כדי לתקוף את ישראל". כך דווח הבוקר (רביעי) בעיתון ה"ניו יורק טיימס".

לפי הדיווח, המבוסס על דבריהם של "גורמים בכירים", התכנית המלאה תוצג בשבועות הקרובים לחמאס על ידי משלחת אמריקנית, שתכלול את שליח הבית הלבן סטיב וויטקוף; גארד קושנר, חותנו ויועצו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ; וראש "מועצת השלום" ניקולאי מלדנוב. עם זאת, נטען כי פרטי התכנית עדיין יכולים להשתנות עד להצגת הטיוטא.

הדיווח הנוכחי מגיע בזמן שראש הממשלה בנימין נתניהו נמצא בארה"ב, כשהלילה הוא נפגש בעצמו עם וויטקוף וקושנר. בפגישה דנו הצדדים בסוגיות אזוריות, והשליחים וויטקוף וקושנר עדכנו על סבב השיחות הראשון אותו קיימו עם איראן ביום שישי האחרון. הערב נתניהו צפוי להיפגש עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, כשהפגישה צפויה לדון בעיקר בנושא האיראני.