דיווח דרמטי: זה מספר הטילים הקטלניים שיש לאיראן

ערב מבצע "עם כלביא", איום הטילים מאיראן עמד על אלפי טילים. למרות ההישגים הכבירים והשמדת המפעלים, הערכות המודיעין החדשות מדאיגות

בזמן שעיני העולם נשואות לתוכנית הגרעין, בישראל חושפים הערב (שלישי) נתונים מדאיגים על קצב השיקום של מערך הטילים הבליסטיים האיראני. על פי ההערכה החדשה שמציג ראש הממשלה בנימין נתניהו, איראן צפויה להחזיק במלאי של כ-1,800 עד 2,000 טילים בליסטיים בתוך שבועות ספורים בלבד.

הנתונים הללו חושפים זינוק דרמטי: מאז סיום מבצע "עם כלביא", בו הותקפו מאגרים ומשגרים רבים, הצליחו האיראנים לייצר כ-700 טילים חדשים בתוך פחות משנה. מדובר בקצב ייצור חסר תקדים המעיד על יכולת שיקום מהירה של התעשיות הצבאיות בטהרן.

המכה של "עם כלביא" והשיקום המהיר

ערב היציאה למבצע "עם כלביא", גורמי המודיעין הישראליים העריכו כי איראן מחזיקה בכ-3,000 טילים בליסטיים ושואפת להגיע ל-8,000 בתוך שנתיים. האיום הזה הוגדר כסכנה קיומית והיה אחת העילות המרכזיות ליציאה למבצע רחב ההיקף.

תוצאות המבצע היו מרשימות: כ-550 טילים שוגרו לעבר ישראל ויורטו, מחסני טילים רבים הותקפו מהאוויר, כ-35 מפעלי ייצור נהרסו וכ-50% ממערך המשגרים הושמד – רבים מהם בעודם טעונים בטילים. בסיום המבצע, המודיעין הישראלי העריך כי המלאי האיראני הצטמק לכ-1,300 טילים בלבד.

טיל בליסטי: "זמין, זול וקונבנציונלי"

אלא שמאז חודש יוני האחרון, חל שינוי מגמה מדאיג. ההערכה המעודכנת היא שאיראן הצליחה לשקם חלק ניכר מיכולות הייצור שלה והגבירה את הקצב. גורמי ביטחון מסבירים כי בעוד שפיתוח נשק גרעיני הוא תהליך ארוך ומורכב שנמשך שנים, הטיל הבליסטי הוא מוצר זמין וזול יחסית לייצור המוני.

החזרה המהירה של איראן ליכולות המאיימות שהציגה ערב המבצע, מציבה את ישראל בפני אתגר ביטחוני מחודש. הנתונים שמציג נתניהו הערב מדגישים מדוע ישראל עומדת על דרישתה לחופש פעולה צבאי מול איראן – גם אם ייחתם הסכם בין המעצמות לטהרן – כדי למנוע מהאיום הבליסטי להפוך שוב למפלצת בלתי נשלטת.