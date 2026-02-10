הערכה בישראל: "אלפי טילים תוך שבועיים"

גורמים ישראליים חשפו כי ראש הממשלה מתכוון להבהיר לממשל בוושינגטון שישראל לא תשלים עם התחמשות איראנית. ברקע: הערכות מדאיגות כי טהרן תוכל להחזיק ב-2,000 טילים בליסטיים בטווח זמן קצר

ראש הממשלה בנימין נתניהו נערך להצבת קווים אדומים ברורים מול הממשל האמריקני: על פי דיווח ברשת CNN, המסתמך על גורמים ישראליים, נתניהו ידגיש בפני הנשיא הנבחר דונלד טראמפ את הצורך הקריטי של ישראל ב"חופש פעולה צבאי" באיראן.

הדרישה הישראלית תעמוד בעינה גם אם וושינגטון וטהרן יגיעו להבנות או יחתמו על הסכם גרעין חדש. בירושלים נחושים להבטיח כי שום הסכם דיפלומטי לא יכבול את ידיו של צה"ל במקרה של איום קיומי או פריצה איראנית ליכולות נשק מתקדמות.

הערכה: אלפי טילים תוך שבועות

הדיווח, שפורסם גם על ידי הפרשן עמית סגל, מגיע על רקע נתונים מודיעיניים מדאיגים בנוגע לקצב ההתחמשות של הרפובליקה האסלאמית. על פי ההערכות המעודכנות, איראן תוכל להחזיק במלאי של כ-2,000 טילים בליסטיים "תוך שבועות בודדים", במידה ותחליט להאיץ את המערך המבצעי שלה.

היכולת הטילים המרשימה הזו, לצד התקדמות תוכנית הגרעין, היא שעומדת בבסיס הדרישה של נתניהו לגיבוי אמריקני לפעולה עצמאית. בישראל חוששים כי הסכם חלקי עלול להעניק לאיראן חסינות דיפלומטית בזמן שהיא ממשיכה לבצר את יכולותיה הצבאיות הקונבנציונליות והבלתי-קונבנציונליות.

המגעים בין צוותי נתניהו ואנשי טראמפ צפויים להתרחב בשבועות הקרובים, כאשר סוגיית ה"איום האיראני" צפויה לעמוד בראש סדר העדיפויות הביטחוני של הממשלה.