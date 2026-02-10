מהומת ענק במהלך נאומו של בן גביר; ואיך הוא הגיב? צפו

ראשי רשויות ערביות ופעילי מחאה ניסו להשתיק את השר לביטחון לאומי, שהשיב במתקפה חריפה: "קפלן זה לא כאן, לא יעזור לכם. אנחנו עושים מה שלא עשו 30 שנה".

מהומה נרשמה היום (שלישי) בכנס פורום סגני ראשי הרשויות הנערך באילת, בעת נאומו של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר. קבוצה של ראשי רשויות מהמגזר הערבי, לצד פעילי מחאה, החלו בקריאות ביניים וניסו להפריע למהלך הנאום ולפוצץ את האירוע.

עוצמה יהודית

למרות הצעקות והמהומה בקהל, השר בן גביר סירב לרדת מהדוכן ועמד על שלו עד לסיום דבריו. בשיא העימות פנה השר לעבר המפגינים ואמר: "קפלן זה לא כאן, לא יעזור לכם. לכם יש את גלי בהרב מיארה ואתם טוענים שבית המשפט העליון הוא המגרש הביתי שלכם – אבל אנחנו ננצח, לנו יש את העם".

עוצמה יהודית

"הפכתי ערים שלמות לזכאיות לנשק"

בנאומו הציג השר את הישגי משרדו בשנה האחרונה, תוך שהוא עוקץ את קודמיו בתפקיד. "מה שעשיתי לא עשו 30 שנה", הצהיר בן גביר. "הקמתי למעלה מ-1,000 כיתות כוננות בכל הרשויות, נתתי כוח לשיטור העירוני וחיזקתי אותו בעשרות מונים. הפכתי ערים שלמות לזכאיות לנשק ומאות אלפי תושבים הפכו לחמושים".

עוצמה יהודית

השר פירט גם את התקציבים המועברים לרשויות המקומיות בתקופתו: "פתחתי מחדש את הרשות לביטחון קהילתי אחרי שסגרו אותה, אנחנו מעסיקים המון מדריכי מוגנות ונותנים תקציבים לרשויות. לראשונה בהיסטוריה אנחנו מעבירים מאות מיליונים לרשויות עבור מרכיבי ביטחון".

המאבק על הדמוקרטיה

לקראת סיום דבריו, על רקע הצעקות המתמשכות, חזר השר על המסר הפוליטי שלו נגד מערכת המשפט והמחאה: "אנחנו עושים מה שלא עשו שנים רבות. הדמוקרטיה תנצח, לא יעזור לכם. לכם יש את גלי, לנו יש את עם ישראל".

לאחר סיום הנאום נרשמו חילופי דברים קשים במסדרונות הכנס, אך המארגנים הצליחו להשיב את הסדר על כנו ולהמשיך בלו"ז המתוכנן.