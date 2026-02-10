השינוי הדרמטי בטקס הפרסים האהוב על השחקנים בהוליווד

המהפכה של טקס פרסי הגילדה עוברת לשידור חי בנטפליקס, כשאת האירוע תנחה השחקנית המפורסמת קירסטן בל. היא קיבלה משימה אחת יוצאת דופן – לעדכן את כל הוליווד שמעכשיו הכל הולך להיראות אחרת

עולם הבידור נערך לאחד האירועים המרגשים של השנה, כאשר גילדת שחקני המסך (SAG-AFTRA) הכריזה רשמית על חזרתה של השחקנית קירסטן בל (כוכבת סרטי 'לשבור את הקרח') לכס המנחה של הטקס ה-32. אולם השנה, ההכרזה מלווה בשינוי משמעותי: הטקס היוקרתי, שהיה ידוע במשך עשורים כ-"פרסי ה-SAG", ממתג את עצמו מחדש תחת השם הרשמי: "The Actor Awards", כלומר "טקס פרסי השחקנים".

זו תהיה הפעם השלישית שבל תעלה על במת הטקס כמנחה, לאחר שעשתה היסטוריה כמנחה הראשונה של האירוע בשנת 2018 וחזרה לתפקיד גם בשנה שעברה. בנטפליקס, שיעבירו את הטקס בשידור חי ברחבי העולם, כבר החלו לקדם את האירוע עם סרטון הומוריסטי שבו בל "מתנדבת" למשימה המורכבת מכולן: לעדכן את כל חברי הגילדה על שינוי השם ולמנוע מבוכה על השטיח האדום. "נהניתי להנחות את התוכנית בכל פעם", מסרה בל בהצהרה, "ומה שהכי מרגש אותי זה שאזכה לעשות את מה שכל שחקן עושה הכי טוב – לשיר".

הטקס, שיתקיים ב-1 במרץ 2026 באודיטוריום Shrine בלוס אנג'לס, מבטיח להיות ערב של חגיגה קולנועית וטלוויזיונית יוצאת דופן. רגע השיא של הערב צפוי להיות הענקת פרס מפעל חיים לשחקן האגדי האריסון פורד, כאות הוקרה על קריירה מפוארת שנפרסת על פני עשורים.

המעבר לשידור חי בנטפליקס והמיתוג מחדש מסמנים פרק חדש עבור הגילדה, השואפת להנגיש את חגיגת המשחק לקהל גלובלי וצעיר יותר. עם הכריזמה הממגנטת של בל וההומור הייחודי שלה, נראה ש-"The Actor Awards" הולך להיות האירוע המדובר ביותר של עונת הפרסים הנוכחית.