ארה"ב בסנקציות נגד חיזבאללה: "איראן פוגעת בריבונות לבנון"

מחלקת המדינה האמריקנית הודיעה על הטלת סנקציות נגד פעילי חיזבאללה שניצלו את המגזר הפיננסי הבלתי פורמלי בלבנון כדי לייצר הכנסות עבור ארגון הטרור: "באמצעות המימון של חיזבאללה, איראן פוגעת בריבונות לבנון"

במקביל למו"מ מול איראן - סנקציות על ארגוני הפרוקסי: מחלקת המדינה האמריקנת הודיעה הערב (שלישי) על הטלת סנקציות נגד פעילי חיזבאללה שפעלו במוסד הפיננסי "אל-קארד אל-חסן" הנשלט בידי ארגון הטרור, וכן נגד פעיל הצוות הכלכלי של חיזבאללה בבסיס באיראן.

"חיזבאללה משתמשים ב'אל-קארד אל-חסן' כמוסד פיננסי כדי לערער את המדינה הלבנונית ולממן את פעילותה הטרוריסטית" אמר סגן דובר מחלקת המדינה טומי פיגו. "כתוצאה, ארה"ב מטילה סנקציות על פעילי חיזבאללה הממשיכים לנצל את המגזר הפיננסי הבלתי פורמלי של לבנון, המייצרים הכנסות לארגון הטרור".

"ארה"ב מחויבת לתמוך במדינה הלבנונית ובעם הלבנוני על ידי חשיפת ושיבוש המימון הסמוי של המשטר האיראני לחיזבאללה" הוסיף. "באמצעות המימון של חיזבאללה, איראן פוגעת בריבונות לבנון וביכולתה של ממשלת לבנון להעלות את המדינה על דרך היציבות. אנחנו נמשיך להשתמש בכל כלי העומד לרשותנו כדי להבטיח שחיזבאללה לא יוכל עוד לעכב את התחדשות לבנון או להוות איום על ארה"ב ועל האינטרסים שלה".