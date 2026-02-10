לראשונה - נתניהו חתם על גירוש שני מחבלים ערבים ישראלים

שלוש שנים לאחר שעבר חוק שלילת אזרחות וגירוש מחבלים של יו״ר הקואליציה אופיר כץ ברוב של 94 חברי כנסת, יגורשו לראשונה מחבלים ישראלים ממדינת ישראל. החוק קובע כי מדינת ישראל תוכל לשלול אזרחות או תושבות ולגרש מחבל אשר מקבל תגמול מהרשות הפלסטינית.

כעת, לאחר עשרות דיוני מעקב ופיקוח שקיים יו״ר הקואליציה, הושלמו הצעדים הנדרשים לגבי שני המחבלים הראשונים.

מחמוד אחמד - הורשע בשורה ארוכה של פיגועי ירי נגד חיילי צה״ל ואזרחים ישראליים, עבירות רכישת נשק ותכנון פיגועים. נידון ל- 23 שנות מאסר, שוחרר ב- 2024 ויגורש באופן מיידי.

מוחמד אחמד חוסין הלסי - הורשע בדקירת שתי קשישות בפיגוע בארמון הנציב בשנת 2016. נידון ל- 18 שנות מאסר, ויגורש עם שחרורו.

כעת התשתית העובדתית לגירוש אושרה על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו, גורמי הביטחון והייעוץ המשפטי לממשלה. מסמכי השלילה והגירוש הנדרשים נחתמו. מחבלים רבים נוספים נמצאים בתהליך.

יו״ר הקואליציה אופיר כץ: ״לא ויתרתי ולא הרפיתי, במשך שלוש שנים לחצתי על המערכת בכדי שהחוק שלי ייושם וסוף סוף זה קורה. ככה נלחמים בטרור. מודה לראש הממשלה בנימין נתניהו על הרוח הגבית והתמיכה, ולחבר הכנסת עמית הלוי על השותפות למהלך. היסטוריה נרשמה בימים אלו״.

ראש הממשלה בנימין נתניהו: "חתמתי הבוקר על שלילת אזרחותם וגירושם של שני מחבלים ישראלים, שביצעו פיגועי דקירה וירי נגד אזרחים ישראלים ותוגמלו עבור מעשיהם הנפשעים מהרשות הפלסטינית. אני מודה ליו״ר הקואליציה אופיר כץ על הובלת החוק שיגרש אותם ממדינת ישראל, וכמותם עוד רבים בדרך."