ח"כ סולומון: "מי שלא מתגייס חי חיים גלותיים"

בריאיון לנחום פרי בתוכנית 'כיפות ברזל', מתייחס סגן יו"ר הכנסת ח"כ משה סולומון (הציונות הדתית) לסוגיות הבוערות: מהחוק לביטול האפליה ברכישת קרקעות ביו"ש, דרך הסערה במגזר על דברי ינון מגל ועד לקרב על הגיוס: "אם החוק יישאר כמו שהוא – לא נוכל לתמוך בו"

סגן יו"ר הכנסת, ח"כ משה סולומון (הציונות הדתית), הגיע לאולפן סרוגים לריאיון במסגרת התוכנית "כיפות ברזל" עם נחום פרי.

סולומון, המעורב בפרטי החקיקה של חוק הגיוס ומקדם שורת חוקים חברתיים וביטחוניים, מציג עמדה נחרצת בנוגע לחובת השירות, מגיב למתקפות מבית ומחוץ על הציונות הדתית ומסביר מדוע הוא אופטימי לגבי סיכויי המפלגה בבחירות הבאות.

"חוק חברתי לחלוטין": בשורה למשתמשי התחבורה הציבורית

בראשית הריאיון, התייחס סולומון לחוק שהעביר לאחרונה בוועדת הכלכלה, המפחית את הקנסות לנוסעים ששילמו על נסיעה אך שכחו לתקף.

"זה חוק חברתי לחלוטין", מסביר סולומון. לדבריו, המצב הקודם לא הבחין בין עבריינים לתמימים: "מי שלא קנה ולא תיקף הוא עבריין, הוא גונב את התחבורה הציבורית. אבל אדם שיש לו 'חופשי חודשי'... ולא תיקף מסיבה טכנית, יכול להיות שזו אישה שעלתה כי היא מטפלת בילדים או אדם מבוגר... לא יכול להיות שאנחנו קונסים אותו ב-180 ש"ח".

לפי החוק החדש שאושר בקריאה שנייה ושלישית בוועדה: "מי שקנה כרטיס ורק לא תיקף... הקנס שלו יהיה 50 ש"ח בלבד. יש הבדל, יש הבחנה בין אדם שלא קנה ולא תיקף לבין אדם שקנה כרטיס אך לא תיקף מסיבה טכנית".

סוף לאפליה ביו"ש: יהודים יוכלו לרכוש קרקעות

סולומון דיבר על ההתקדמות המשמעותית בסוגיית המקרקעין ביהודה ושומרון, המבטלת חוק ירדני ישן שמנע מיהודים לרשום קרקעות על שמם.

"ביהודה ושומרון יש אפליה ברכישת קרקעות... כלפי יהודים", הוא מציין. "פלסטינים יכולים לקנות קרקע ביהודה ושומרון ולקבל בטאבו את הקרקע על שמם, ואילו יהודי לא יכול". סולומון מסביר כי מדובר בשינוי של "חוק ירדני שעשה את ההבחנה הזאתי והוא נתן יתרון לפלסטינים על פני יהודים".

במקביל לחקיקה שהוא מקדם, התקבלה החלטת ממשלה בנושא: "הקבינט והממשלה החליטו החלטת ממשלה שבאמת באופן מעשי מייצרת מצב שבו אלוף הפיקוד באותו מקום יכול לתת צו שבאמת מאפשר רישום של קרקעות על שם גם יהודים... באופן שוויוני".

על המתקפות נגד המגזר: "המציאות מוכיחה"

כשנשאל על המתקפות האחרונות נגד הציונות הדתית, וספציפית על דבריו של ינון מגל בתוכנית 'הפטריוטים' בנוגע לבנות השירות ובני ישיבות ההסדר, סולומון בחר שלא להיגרר להתנצחות אך הציב עמדה ברורה.

"אנחנו לא מחפשים עכשיו לייצר איזושהי מחלוקות", אמר סולומון, אך הדגיש: "בני הציונות הדתית בלחימה, בחזית... הם החזית של הלחימה, ולצערי הם החזית של בתי העלמין של אותם גיבורים שנפלו בקרבות כדי להגן על אזרחי מדינת ישראל. אנחנו לא צריכים להוכיח שום דבר אחר".

סולומון הוסיף כי אין לו צורך להגיב לכל אמירה, שכן המעשים מדברים בעד עצמם: "המציאות תוכיח שבני ישיבות ההסדר והישיבות והמכינות שלנו נמצאים בחוד החנית של צבא הגנה לישראל... בנות הציונות הדתית נמצאות בעשייה בלתי רגילה דרך השירות הלאומי... ולכן אמירות כאלה, אין לי צורך להגיב עליהם".

חוק הגיוס: "מי שלא מתגייס חי חיים גלותיים"

אחד הנושאים המרכזיים שעלו בריאיון הוא חוק הגיוס. סולומון, המקפיד להשתתף בדיוני ועדת החוץ והביטחון בנושא, מבהיר כי הנוסח המקורי של החוק אינו מקובל עליו ועל מפלגתו.

"הנוסח שהוגש בזמנו הוא לא טוב, וגם הציונות הדתית... אמרה זאת", מבהיר סולומון. "אנחנו כרגע ממתינים לנוסח. ברגע שיוגש הנוסח... נביא את עמדתנו". עם זאת, הוא מציב קו אדום ברור: "אם יבוא חוק שהוא נשאר כמו שהוא היה... לא נוכל לתמוך בחוק הזה. החוק הזה לא יוכל לעבור מהסיבה שהוא לא נותן את המענה".

סולומון מדגיש את הצורך המבצעי הדחוף: "אנחנו צריכים צבא גדול, חזק ומתוחכם... צה"ל אמר 'אני צריך כרגע 12,000 חיילים חדשים שיכנסו לשירות מעבר לשוטף'".

ברמה האישית והערכית, סולומון לא מהסס להביע עמדה תקיפה: "אני חושב שמצוות דאורייתא להתגייס לצה"ל. אני חושב שכולם צריכים להתגייס. אני חושב שמי שלא מתגייס לצה"ל חי בחיים גלותיים... ככה אני מחנך את ילדיי".

באשר לסנקציות הכלכליות בחוק, הוא דורש שהן יהיו אפקטיביות ויופעלו במקרה של אי-עמידה ביעדים גבוהים: "הסנקציות צריכות להיות מאוד ברורות ומאוד משפיעות... לא יכול להיות ש-60% מהיעד יהיה עמידה ביעד".

אופטימיות פוליטית: "ביום פקודה הציבור ישפוט"

לקראת סיום, התייחס סולומון למצבה של מפלגת הציונות הדתית בסקרים. הוא דוחה את התחזיות הפסימיות ומשוכנע שההישגים המדיניים והביטחוניים יובילו לתמיכה בקלפי.

"מנבאים לנו כל הזמן... לא עוברים את אחוז החסימה", הוא אומר, אך מדגיש: "ביום פקודה, ביום בחירות, כשאנחנו נניח על השולחן את ההישגים הבלתי רגילים בשלוש שנים בקדנציה הזאת... המציאות של המנדטים תהיה אחרת".

סולומון זוקף לזכות המפלגה את שינוי הקונספציה במלחמה: "אם יו"ר סיעתי בצלאל סמוטריץ' והשרים לא היו עומדים איתן בקבינט... זה לא היה קורה אם היינו נשמעים לכל קולות השמאל שניסו להגיד 'עסקה בכל מחיר'".

לגבי עתיד הלחימה בעזה, עמדתו חד משמעית: "צריך להגיע למצב שבו פירוק חמאס מנשקו... הוא חייב למסור את כל עשרות האלפים הנשקים... או להיות מוגלה מרצועת עזה".