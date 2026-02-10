יועצו של חמינאי נגד נתניהו: "אסור לתת לו להשפיע על השיחות"

עלי לאריג'אני, יועצו הקרוב של האייתוללה עלי חמינאי, התייחס לפגישה הצפויה של ראש הממשלה בנימין נתניהו עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ וקרא שלא לאפשר לו להשפיע על השיחות: "על האמריקנים להישאר ערניים לתפקידם ההרסני של הציונים"

רגע לפני פגישתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, עלי לאריג'אני, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן ויועצו הקרוב של האייתוללה עלי חמינאי, תקף את נתניהו וקרא לטראמפ שלא לאפשר לראש הממשלה להשפיע על המשא ומתן בין איראן לארה"ב.

"נתניהו נמצא עכשיו בדרכו לארה"ב. האמריקנים חייבים לחשוב בחוכמה, ולא לאפשר לו להשפיע על תוכן השיחות - באמצעות העמדת פנים ורמיזה לפני טיסתו ש'אני רוצה ללכת וללמד את האמריקאים את מסגרת המשא ומתן הגרעיני'" כתב לאריג'אני ברשת X. "עליהם להישאר ערניים לתפקידם ההרסני של הציונים".

כאמור, נתניהו המריא מוקדם יותר היום מנתב"ג לוושינגטון, לקראת ביקורו השביעי בארה"ב מאז כניסתו של הנשיא טראמפ לכהונתו השנייה לפני כשנה. ראש הממשלה נתניהו הסביר כי ישוחח עם הנשיא על שורה של נושאים אזוריים, כולל עזה, אך עם דגש מיוחד למצב באיראן, והסביר כי הסכם עם איראן חייב לקרות בתנאים הנכונים.

"אני חושב שהדברים האלה משקפים את הקרבה הייחודית ביחסים יוצאי הדופן שיש לנו עם ארצות הברית ולי אישית עם הנשיא, ולמדינת ישראל עם ארצות הברית - דבר שלא היה כמוהו בתולדותינו" אמר נתניהו לפני הטיסה. בקשר לתוכן המפגש, ראש הממשלה ציין מספר נושאים שיעסוק בהם: "בנסיעה הזאת אנחנו נדון בשורה של נושאים: עזה, האזור, אבל כמובן בראש ובראשונה במשא ומתן עם איראן".