גולדקנופף: "לא חל שינוי - מתנגדים לחוק במתכונתו הנוכחית"

למרות הדיווחים על כך שבמפלגות החרדיות עשויים להתרכך בנוגע לניסוח חוק הגיוס, ממפלגת "יהדות התורה" מוציאים הודעה רשמית בנושא: "לא נוכל להסכים להפיכת לומדי התורה לעבריינים"

בעקבות הדיווחים בנוגע לאפשרות של ריכוך בעמדת המפלגות החרדיות, לשכת יו"ר יהדות התורה ויו"ר אגודת ישראל, הרב יצחק גולדקנופף, מוציאה היום (שלישי) הבהרה נחרצת. בהודעה רשמית מטעם הלשכה הובהר כי המפלגה אינה מתכוונת לסגת מעמדותיה הבסיסיות בנוגע לסוגיית גיוס בני הישיבות.

"לאור הפרסומים נבהיר כי לא חל כל שינוי בעמדתנו - אנו מתנגדים לחוק הגיוס במתכונתו הנוכחית", נמסר מטעם לשכת השר. ההודעה מגיעה על רקע המגעים הקואליציוניים והניסיונות לגבש מתווה שיעבור את מבחן בג"ץ, אך נראה כי הפערים בין הדרישות המשפטיות לקווים האדומים של המפלגות החרדיות נותרו בעינם.

בלשכת גולדקנופף הדגישו כי הסוגיה אינה רק פוליטית, אלא מהותית וערכית עבור קהל בוחריהם. "לא נוכל להסכים בשום פנים ואופן להפיכת לומדי תורה לעבריינים במדינה יהודית", נכתב בהצהרה. משפט זה משקף את החשש המרכזי במגזר החרדי מפני הטלת סנקציות פליליות על מי שתורתו אמנותו, צעד שנתפס בעיניהם כפגיעה ישירה בזהותה היהודית של המדינה.